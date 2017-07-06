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"Непросто собрать вместе успешных людей". Чиновники и звезды начали готовиться к Минскому полумарафону

07.07.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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6 июля в спортивно-развлекательном комплексе Falcon club прошла первая тренировка DreamTeam — команды известных белорусов, которые в сентябре будут участвовать в Минском полумарафоне.


В DreamTeam вошли замглавы Администрации президента Максим Рыженков, министр здравоохранения Валерий Малашко, министр спорта и туризма Александр Шамко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, телеведущие Виктория Сенкевич и Евгений Перлин, бегунья, победительница Минского полумарафона в 2015 и 2016 годов Ольга Мазуренок и другие известные белорусы. Всего больше 30 человек.

Правда, выкроить время на первую тренировку удалось не всем.

— Непросто собрать вместе успешных людей, которые заняты, но мы признательны, что вы нашли эту минуту, — поблагодарил присутствующих депутат, председатель Белорусской федерации легкой атлетики, чемпион мира и призер Олимпийских игр по метанию молота Вадим Девятовский.


Размнка DreamTeam перед забегом

В команду известных белорусов вошли как новички, так и те, кто участвовал в прошлогоднем полумарафоне. Так, Максим Рыженков в 2016 году стал лучшим среди членов DreamTeam на дистанции 10 км, потратив на нее 53 минуты 29 секунд. Наталья Эйсмонт преодолела 5 км за 35 минут 18 секунд, Александр Шамко — за 48 минут 45 секунд.

Министр здравоохранения Валерий Малашко, который в этом году впервые поучаствует на Минском полумарафоне, рассказал TUT.BY, что пока не выбрал себе дистанцию.

— Я должен соизмерить свои силы. Я бегаю, но не задаю себе определенные километры. Абсолютно по самочувствию, — рассказал министр.


Валерий Малашко на тренировке DreamTeam

Напомним, первый полумарафонский забег в столице прошел в 2013 году. Опыт оказался удачным, и мероприятие решили проводить каждый год. В 2015 году Минский полумарафон впервые собрал больше 16 тысяч участников, в 2016-м — больше 20 тысяч. В сентябре 2017-го организаторы ожидают на старте 30 тысяч человек. Медали для них уже отлиты, сообщил Вадим Девятовский.

 
 
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6 июля в спортивно-развлекательном комплексе Falcon club прошла первая тренировка DreamTeam - команды известных белорусов, которые в сентябре будут участвовать в Минском...

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