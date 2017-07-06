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"Непросто собрать вместе успешных людей". Чиновники и звезды начали готовиться к Минскому полумарафону
6 июля в спортивно-развлекательном комплексе Falcon club прошла первая тренировка DreamTeam — команды известных белорусов, которые в сентябре будут участвовать в Минском полумарафоне.
В DreamTeam вошли замглавы Администрации президента Максим Рыженков, министр здравоохранения Валерий Малашко, министр спорта и туризма Александр Шамко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, телеведущие Виктория Сенкевич и Евгений Перлин, бегунья, победительница Минского полумарафона в 2015 и 2016 годов Ольга Мазуренок и другие известные белорусы. Всего больше 30 человек.
Правда, выкроить время на первую тренировку удалось не всем.
— Непросто собрать вместе успешных людей, которые заняты, но мы признательны, что вы нашли эту минуту, — поблагодарил присутствующих депутат, председатель Белорусской федерации легкой атлетики, чемпион мира и призер Олимпийских игр по метанию молота Вадим Девятовский.
В команду известных белорусов вошли как новички, так и те, кто участвовал в прошлогоднем полумарафоне. Так, Максим Рыженков в 2016 году стал лучшим среди членов DreamTeam на дистанции 10 км,
Министр здравоохранения Валерий Малашко, который в этом году впервые поучаствует на Минском полумарафоне, рассказал TUT.BY, что пока не выбрал себе дистанцию.
— Я должен соизмерить свои силы. Я бегаю, но не задаю себе определенные километры. Абсолютно по самочувствию, — рассказал министр.
Напомним, первый полумарафонский забег в столице прошел в 2013 году. Опыт оказался удачным, и мероприятие решили проводить каждый год. В 2015 году Минский полумарафон впервые
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"Непросто собрать вместе успешных людей". Чиновники и звезды начали готовиться к Минскому полумарафону
6 июля в спортивно-развлекательном комплексе Falcon club прошла первая тренировка DreamTeam - команды известных белорусов, которые в сентябре будут участвовать в Минском...
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