В воскресенье временно ограничат движение через пункт пропуска Привалка

В воскресенье, 9 июля, в пункте пропуска Привалка в период с 10.00 до 12.00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств. Это связано с проведением Международного марафона Дружбы «Гродно — Друскининкай 2017», сообщается на сайте Госпогранкомитета.



Фото: Алексей Шота, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Международный марафон Дружбы «Гродно — Друскининкай 2017» — это единственный трансграничный марафон в Европе. Трасса проходит на территории двух государств и составляет чуть больше 42 километров. В этом году марафон пройдет 9 июля. Старт будет дан в 8.00 часов по местному времени в Гродно, а финишировать бегуны будут в литовском Друскининкае.