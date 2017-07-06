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В воскресенье временно ограничат движение через пункт пропуска Привалка

07.07.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье, 9 июля, в пункте пропуска Привалка в период с 10.00 до 12.00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств. Это связано с проведением Международного марафона Дружбы «Гродно — Друскининкай 2017», сообщается на сайте Госпогранкомитета.


Фото: Алексей Шота, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Международный марафон Дружбы «Гродно — Друскининкай 2017» — это единственный трансграничный марафон в Европе. Трасса проходит на территории двух государств и составляет чуть больше 42 километров. В этом году марафон пройдет 9 июля. Старт будет дан в 8.00 часов по местному времени в Гродно, а финишировать бегуны будут в литовском Друскининкае.

 
Теги: Гродно
 
 
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В воскресенье, 9 июля, в пункте пропуска Привалка в период с 10:00 до 12:00 будет временно ограничено движение легковых транспортных средств.

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