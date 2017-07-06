СК показал видео смертельной аварии на улице Свердлова, где погибли две женщины

Следственный комитет показал видео смертельного ДТП в районе Привокзальной площади Минска, которое произошло 3 июня. В результате аварии погибли две женщины, которые шли по тротуару. Следственный комитет разыскивает очевидцев трагедии, которые первыми были у места ДТП.

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Напомним, по предварительной информации, 61-летний водитель Audi А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости и на пешеходном переходе совершил наезд на двух женщин 64 и 47 лет, после чего врезался в здание. В результате ДТП обе женщины от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.





Как сообщают очевидцы, на пешеходном переходе загорелся зеленый свет, люди начали движение, а в это время на них на большой скорости вылетел легковой автомобиль Audi. Водитель обгонял общественный транспорт, затем попытался увести машину в сторону тротуара, сбил знак и наехал на пешеходов.

Следствие рассматривает несколько версий происшествия: от превышения скорости до плохого самочувствия водителя — за рулем был пожилой мужчина.





Следственный комитет устанавливает личность мужчины, ставшего очевидцем ДТП. Как видно из представленного видео, мужчина прибежал первым к месту аварии. С собой у него был рюкзак, был одет в куртку с капюшоном и в кепке.

Следствие просит откликнуться данного мужчину, связавшись по телефонам 8(017) 389−50−64, 389−50−78