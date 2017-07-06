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Модуль Xiaomi превращает обычные наушники в беспроводные

07.07.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
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Компания Xioami представила специальный Bluetooth-модуль, с помощью которого обычные проводные наушники можно превратить в беспроводные.


Беспроводной модуль Mi Bluetooth Audio Receiver оснащен 3,5-мм разъемом, к которому подключаются обычные наушники. Со смартфоном устройство соединяется по Bluetooth (версии 4.2). Для синхронизации используется единственная кнопка на корпусе гаджета, дополнительных действий, вроде установки специального приложения, не требуется.

Радиус действия Bluetooth-модуля достигает 10 метров. Кроме того, он оснащен собственным аккумулятором емкостью в 97 мАч. Представители Xiaomi заявляют, что его полного заряда хватает для непрерывного прослушивания музыки в течении 4−5 часов. При этом на полную зарядку устройства уходит два часа.

С помощью специальной клипсы устройство можно закрепить на одежде. Также есть кабель, с помощью которого Mi Bluetooth Audio Receiver можно подключить к колонке или, например, автомобильной аудиосистеме. В Китае такой беспроводной Bluetooth-модуль стоит около 15 долларов США.

Смотрите, какие самые недорогие Bluetooth-наушники продаются в Беларуси:

 
 
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