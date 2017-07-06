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В ГПК пояснили ограничение движения авто в пункте пропуска "Привалка"
07.07.2017 11:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром с 10-ти до 12-ти часов в воскресенье, 9 июля, в пункте пропуска "Привалка" на границе с Литвой будет
В пункте пропуска "Привалка" 9 июля будет проводиться международный марафон дружбы "Гродно — Друскининкай 2017", пояснил радио Sputnik Беларусь официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.
"В связи с этим в указанном пункте пропуска с 10-ти до 12-ти часов дня будет временно ограничено движение легковых транспортных средств в обоих направлениях", — сказал Бычковский.
Для более комфортного и быстрого пересечения границы Госпогранкомитет Беларуси рекомендует гражданам выбирать иные маршруты движения на данном направлении.
В частности, ближе других к "Привалке" расположены пункты пропуска "Брузги" на гродненском направлении на границе с Польшей и "Бенякони" рядом с Лидой на белорусско-литовской границе.
Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Госпогранкомитет Беларуси рекомендует гражданам утром в воскресенье, 9 июля, воспользоваться другими пунктами пропуска; например, пересечь границу можно через...
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