Утром с 10-ти до 12-ти часов в воскресенье, 9 июля, в пункте пропуска "Привалка" на границе с Литвой будет временно перекрыто движение легковых автомобилей в обоих направлениях.

В пункте пропуска "Привалка" 9 июля будет проводиться международный марафон дружбы "Гродно — Друскининкай 2017", пояснил радио Sputnik Беларусь официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"В связи с этим в указанном пункте пропуска с 10-ти до 12-ти часов дня будет временно ограничено движение легковых транспортных средств в обоих направлениях", — сказал Бычковский.

Для более комфортного и быстрого пересечения границы Госпогранкомитет Беларуси рекомендует гражданам выбирать иные маршруты движения на данном направлении.

В частности, ближе других к "Привалке" расположены пункты пропуска "Брузги" на гродненском направлении на границе с Польшей и "Бенякони" рядом с Лидой на белорусско-литовской границе.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.