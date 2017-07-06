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ВОЗ: оральный секс грозит неизлечимой гонореей
Гонорею становится все труднее лечить, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Передающаяся половым путем инфекция
По словам доктора Теодоры Ви из департамента репродуктивного здоровья ВОЗ, эксперты зафиксировали три случая — в Японии, Франции и Испании, — когда медики столкнулись с неизлечимой формой гонореи.
«Гонорея — это очень умная инфекция. Каждый раз, когда вы вводите новый вид антибиотиков для ее лечения, сопротивляемость инфекции повышается», — сказала Ви.
Гонорея может поражать гениталии, прямую кишку и горло, и именно последнее обстоятельство особенно беспокоит экспертов в сфере здравоохранения. Как пояснила Ви, антибиотики могут способствовать развитию гонореи на задней стенке горла.
«Когда вы используете антибиотики для лечения воспаления в горле, они смешиваются с Neisseria (Neisseria gonorrhoea — бактерия, вызывающая гонорею — Би-би-си) в вашем горле», — сказала медик. По ее словам, в результате этого процесса сопротивляемость инфекции возрастает.
Эксперты предупреждают, что попавшие в благоприятную среду во время орального секса бактерии гонореи могут привести к супергонорее — тяжелой форме инфекции, плохо поддающейся лечению.
В США повышенная сопротивляемость бактерии [к антибиотику] была отмечена у мужчин, занимающихся однополым сексом. Причина та же — инфекции в горле, добавила Ви.
Из-за того, что опасения заразиться ВИЧ пошли на спад, люди стали реже использовать презервативы, и это способствует распространению инфекции, — считают эксперты.
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Передающаяся половым путем инфекция становится всё более невосприимчивой к антибиотикам.
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