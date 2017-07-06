ВОЗ: оральный секс грозит неизлечимой гонореей

Гонорею становится все труднее лечить, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Передающаяся половым путем инфекция становится всё более невосприимчивой к антибиотикам. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

По словам доктора Теодоры Ви из департамента репродуктивного здоровья ВОЗ, эксперты зафиксировали три случая — в Японии, Франции и Испании, — когда медики столкнулись с неизлечимой формой гонореи.

«Гонорея — это очень умная инфекция. Каждый раз, когда вы вводите новый вид антибиотиков для ее лечения, сопротивляемость инфекции повышается», — сказала Ви.



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Гонорея может поражать гениталии, прямую кишку и горло, и именно последнее обстоятельство особенно беспокоит экспертов в сфере здравоохранения. Как пояснила Ви, антибиотики могут способствовать развитию гонореи на задней стенке горла.

«Когда вы используете антибиотики для лечения воспаления в горле, они смешиваются с Neisseria (Neisseria gonorrhoea — бактерия, вызывающая гонорею — Би-би-си) в вашем горле», — сказала медик. По ее словам, в результате этого процесса сопротивляемость инфекции возрастает.

Эксперты предупреждают, что попавшие в благоприятную среду во время орального секса бактерии гонореи могут привести к супергонорее — тяжелой форме инфекции, плохо поддающейся лечению.

В США повышенная сопротивляемость бактерии [к антибиотику] была отмечена у мужчин, занимающихся однополым сексом. Причина та же — инфекции в горле, добавила Ви.

Из-за того, что опасения заразиться ВИЧ пошли на спад, люди стали реже использовать презервативы, и это способствует распространению инфекции, — считают эксперты.

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