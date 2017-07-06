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СК опубликовал первые кадры смертельного ДТП на Свердлова

07.07.2017 11:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Трагедия произошла утром 3 июня на улице Свердлова в Минске. Автомобиль Audi A4 сбил двух женщин, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, после чего врезался в здание. В результате женщины скончались на месте происшествия.

СК опубликовал первые кадры смертельного ДТП на Свердлова
© Sputnik / Виктор Толочко
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На кадрах, распространенных СК, видно, как сразу после ДТП к месту аварии подбежал мужчина с рюкзаком. По информации следствия, он был первым, кто подоспел на помощь. Следователи не сообщают каких-то определенных примет: известно, что он был одет в куртку с капюшоном, на голове кепка и за спиной — рюкзак.

СК просит откликнуться данного мужчину, связавшись по телефонам 8(017) 389-50-64, 389-50-78.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. Ход расследования находится под контролем начальника УСК по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси устанавливает личность мужчины, который первым подоспел к месту ДТП, в результате которого погибли две женщины. Смотрите видео с...

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