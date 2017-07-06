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Соперниками БГК им. Мешкова в новом сезоне SEHA-лиги станут гандбольные клубы пяти стран

07.07.2017 11:57 — Разное | Tut.by  
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Стал известен состав участников сезона-2017/2018 SEHA-лиги, сообщили БЕЛТА в исполнительном комитете SEHA-Gazprom League.

В конце лета стартует седьмой по счету сезон турнира, за медали которого сразятся 10 гандбольных клубов. Единственными представителями своих стран будут Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и словацкий «Татран». Словения делегировала «Целе» и «Горенье», Хорватия — «Загреб» и «Нексе». С двумя командами («Войводиной» и «Динамо Панцево») в SEHA-лигу после однолетнего перерыва вернется Сербия. От Македонии выступят «Металург» и действующий чемпион турнира «Вардар». На новый сезон не заявлены венгерский «Веспрем» и боснийский «Извиджач».

Брестские гандболисты поборются за награды SEHA-лиги в шестой раз. Первые матчи турнира намечены на 29 и 30 августа.

 
 
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