6 июня на выезде из Бреста столкнулись «Волга» и мотоцикл Suzuki.





ДТП произошло около 17.30. По предварительной информации, 66-летний водитель «Волги» ехал в направлении трассы М1 по дороге, ведущей от улицы Красногвардейской. В двух километрах за перекрестком «Волга» при развороте столкнулась с мотоциклом Suzuki, который совершал маневр обгона.

В результате аварии 33-летний мотоциклист получил травмы. Пострадавшего увезли в больницу.





Во время проверки было установлено, что в 2011 году мотоциклиста лишили прав за пьяную езду. Когда срок лишения истек, удостоверение он так и не восстановил.