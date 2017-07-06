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В Бресте бесправник на мотоцикле врезался в "Волгу"
6 июня на выезде из Бреста столкнулись «Волга» и мотоцикл Suzuki.
ДТП произошло около 17.30. По предварительной информации, 66-летний водитель «Волги» ехал в направлении трассы М1 по дороге, ведущей от улицы Красногвардейской. В двух километрах за перекрестком «Волга» при развороте столкнулась с мотоциклом Suzuki, который совершал маневр обгона.
В результате аварии 33-летний мотоциклист получил травмы. Пострадавшего увезли в больницу.
Во время проверки было установлено, что в 2011 году мотоциклиста лишили прав за пьяную езду. Когда срок лишения истек, удостоверение он так и не восстановил.
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Как показала проверка, мотоциклиста в 2011 году лишили прав за пьяную езду.
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