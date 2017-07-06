Налоговая начала возвращать деньги тунеядцем, заплатившим сбор

Налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор в прошлом году и уже устроился на работу, сообщила на пресс-конференции замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— 9 марта у президента состоялось совещание . Четко было обозначено, что уплаченный налог (за 2015 год — Прим. TUT.BY) возвратят лицам, которые приступили к труду, — сказала замминистра.

Светлана Шевченко отметила, что не все из уплативших налог на тунеядство написали заявление на возврат денег. Есть и те белорусы, кто предпочел бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды.

Для того, чтобы вернуть деньги за уплаченный налог, необходимо обращаться в местные налоговые органы.

На пресс-конференции МНС напомнили, что межведомственная рабочая группа при совете министров разработала новая концепцию декрета № 3 и представила ее на рассмотрение в Администрации президента.

— Основные направления работы — это содействие занятости населения, выполнение комплекса мероприятий в целях ресоциализации лиц, ведущих ассоциальный образ жизни, — отметила замминистра. — Но мы не должны забывать, что есть и такая категория лиц, котореы сознательно уходят от налогообложения.

Напомним, что похожую позицию озвучил Александр Лукашенко в марте этого года: «Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги»

9 марта президент приостановил действие налога на тунеядство и поручил в течение года не взыскивать соответствующий сбор. Внести правки в декрет должны были в течение марта и к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета № 3. «Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех — депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы — всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А Администрация президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения. И не дай бог, вы обидите хоть одного человека», — заявил глава государства.

Налог на тунеядство заплатили 51,6 тысячи человек. Всего бюджет получил от тунеядцев уже 15,6 миллиона рублей. Извещения на уплату сбора получили более 470 тысяч человек.