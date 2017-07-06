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Налоговая начала возвращать деньги тунеядцем, заплатившим сбор
Налоговые органы начали возвращать деньги тем, кто заплатил сбор в прошлом году и уже устроился на работу, сообщила на пресс-конференции замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
— 9 марта у президента состоялось
Светлана Шевченко отметила, что не все из уплативших налог на тунеядство написали заявление на возврат денег. Есть и те белорусы, кто предпочел бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды.
Для того, чтобы вернуть деньги за уплаченный налог, необходимо обращаться в местные налоговые органы.
На пресс-конференции МНС напомнили, что межведомственная рабочая группа при совете министров разработала новая концепцию декрета № 3 и представила ее на рассмотрение в Администрации президента.
— Основные направления работы — это содействие занятости населения, выполнение комплекса мероприятий в целях ресоциализации лиц, ведущих ассоциальный образ жизни, — отметила замминистра. — Но мы не должны забывать, что есть и такая категория лиц, котореы сознательно уходят от налогообложения.
Напомним, что похожую позицию
9 марта президент
Налог на тунеядство
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Тем, кто заплатил налог на тунеядство в прошлом году и уже устроился на работу, налоговые органы начали возвращать деньги.
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