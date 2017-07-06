Новый главный тренер минского «Динамо» канадец Горди Дуайер в первом после назначения интервью рассказал клубной пресс-службе о том, почему он принял приглашение белорусского клуба, о первых шагах на посту рулевого, а также о своей семье.



Фото: hcdinamo.by

— Как возник вариант продолжения работы в минском «Динамо»?

— В этот клуб хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Минск известен как прекрасный город, а в «Динамо» отличные условия для работы и мощная поддержка болельщиков. Так что не стоит удивляться тому, что я здесь.

— Советовались ли вы с кем-нибудь насчет переезда в Минск?

— Если ты хочешь работать тренером, то важно найти не просто очередной следующий клуб, а именно правильный клуб. Я обсудил минское предложение с семьей, друзьями, знакомыми хоккеистами и некоторыми тренерами и пришел к выводу, что сейчас для меня возможность возглавить «Динамо» — это самый оптимальный вариант.

— Вы не раз пересекались с «зубрами», возглавляя «Медвешчак». Чем запомнились матчи на «Минск-Арене» и против минчан в целом?

— Прежде всего, мне запомнились отличная арена, настоящая хоккейная атмосфера и крутые болельщики.

— Еще одна ваша встреча с «Динамо» произошла в Давосе, на Кубке Шпенглера, где вы были в тренерском штабе сборной Канады. Что можете сказать о действиях минчан в тех матчах?

— «Динамо» оказалось отличным оппонентом для «Кленовых листьев». В первом матче, который минчанам удалось выиграть, они сумели найти слабые места в наших командных взаимодействиях. Полуфинальный поединок стал чрезвычайно упорным противостоянием, в котором обе команды заслуживали победы. Нам повезло вытащить тот матч, и впоследствии мы смогли выиграть турнир. Общим мнением было то, что именно победитель нашего полуфинала в итоге увезет домой Кубок Шпенглера.

— Работа Крэйга Вудкрофта в «Динамо» оставила у болельщиков в целом позитивные впечатления. Знакомы ли вы с этим своим соотечественником? Можете ли сказать, в чем ваши подходы схожи, а в чем отличаются от подходов Крэйга?

— Лично я Вудкрофта не знаю, но уважаю его как специалиста. Любой тренер, применяя все навыки и способности, которыми обладает, старается создать конкурентоспособный коллектив, наладить командное взаимодействие и воспитать победный дух — все это является ключом к успеху. Уверен, что у Крэйга есть свои секреты достижения побед, но и у меня есть свои.

— В прошлом сезоне вам пришлось нелегко, ведь «Медвешчак» нес серьезные кадровые потери прямо по ходу чемпионата. Тяжело ли было работать в таких условиях?

— Оба сезона в хорватском клубе стали очень важными для меня в плане приобретения ценного опыта, многому меня научили как тренера. То, что мы постоянно теряли ключевых игроков, испытывало нас на прочность, мы вынуждены были становиться сильнее как команда. Ситуация требовала от нас улучшать коллективные действия, чтобы по-прежнему добиваться нужных результатов.

— Каковы ваши первоначальные планы по прибытии в Минск?

— Для начала я встречусь с руководством клуба, тренерами и игроками. С нетерпением жду возможность включиться в работу.

— Что вы знаете об игроках, которые уже подписали контракты с нашим клубом?

— Я владею хорошей информацией по всем игрокам, которые уже выступали в «Динамо» на протяжении нескольких последних лет. Не забывайте, что я на протяжении двух сезонов регулярно встречался с минской командой в КХЛ, кроме того, много узнал о «Динамо» благодаря двум матчам Кубка Шпенглера.

— Пока в «Динамо» не закрыты четыре легионерские позиции из пяти (в начале июня глава наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич говорил о квоте в 4 иностранца — SPORT.TUT.BY). Какая ведется работа в этом направлении?

— Мы вели очень активные переговоры на этой неделе. Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров.

— Прошлым летом команда проходила специальные сборы в военной части, которые должны были помочь игрокам обрести уверенность в своих силах и боевых навыках. Будет ли этим летом что-то похожее?

— Я согласен с тем, что важный элемент летней предсезонной подготовки — тимбилдинг. Наш успех во многом зависит от силы командного духа, и такого рода мероприятия — отличный способ укрепить его.

— Не все игроки «Динамо» хорошо владеют английским. Как собираетесь с ними общаться? Может, уже запланировали уроки русского?

— У меня с русским точно проблемы, во всяком случае, пока. Но как-то, еще перед тем, как я начал работать в КХЛ, один знающий человек сказал мне, что хоккей — везде хоккей, вне зависимости от языка. Поверьте, если мне понадобится донести что-то до игроков, они поймут, что я скажу.

— Сформирован ли уже тренерский штаб, который будет помогать вам в работе?

— Как только приеду в Минск, мы завершим его формирование.

— Напоследок не о хоккее. Расскажите, что за человек Горди Дуайер?

— Мой дом на острове принца Эдварда в Канаде. Я женат, у меня три отличных сына: Джеку 12 лет, Райану — 10 и Шону — 7. Все они занимаются хоккеем, и теперь у них появился новый любимый клуб (смеется). Мы стараемся проводить как можно больше времени в нашем доме, расположенном на берегу Атлантического океана, там отличный пляж. Но если вы там окажетесь летом, то, скорее всего, найдете меня на катке с моими мальчишками.