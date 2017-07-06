"Мы сняли образовательный ролик, где рассказали об удивительной биографии Шагала, прожившего 97 лет и объездившего весь мир, от Петербурга до Нью-Йорка", — говорится в подписи к ролику.



© Фото: МИД Беларуси Площадь Марка Шагала появилась в Иерусалиме

Авторы видео проследили всю историю знаменитого белоруса — от детства в Витебске, учебы в Петербурге, знакомства с будущей женой, парижского "улья" и других событий из жизни, так или иначе повлиявших на мировоззрение Шагала.

В честь 130 летия со дня рождения Марка Шагала по всему миру проходят торжественные мероприятия. Празднование юбилея пройдет и в родном для художника городе — Витебске. К этой дате в городе появились объекты, расписанные стихотворениями , которые написал живописец.

Читайте также:

Шагал и Витебск: история любви, которая продолжилась после смерти>>