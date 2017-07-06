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Мульти-история: "Яндекс" уместил жизнь Шагала в анимированные 4 минуты
07.07.2017 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
"Мы сняли образовательный ролик, где рассказали об удивительной биографии Шагала, прожившего 97 лет и объездившего весь мир, от Петербурга до Нью-Йорка", — говорится в подписи к ролику.
© Фото: МИД Беларуси
Авторы видео проследили всю историю знаменитого белоруса — от детства в Витебске, учебы в Петербурге, знакомства с будущей женой, парижского "улья" и других событий из жизни, так или иначе повлиявших на мировоззрение Шагала.
В честь 130 летия со дня рождения Марка Шагала по всему миру проходят торжественные мероприятия. Празднование юбилея пройдет и в родном для художника городе — Витебске. К этой дате в городе
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Весь мир 7 июля отмечает 130-летие белорусского художника Марка Шагала. Смотрите на видео историю жизни известного уроженца Витебска, увековеченную в...
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