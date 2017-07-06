Синоптики обещают, что в Беларуси потеплеет уже в понедельник 10 июля

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Теплая погода вернется в Беларусь, как и планировалось, в понедельник 10 июля, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее Sputnik в Гидромете проинформировали, что первая декада июля будет прохладной, но пообещали, что лето в Беларуси будет – повышение температуры следует ожидать ближе к середине месяца.

По данным синоптиков, в субботу 8 июля еще возможны дожди, но только на юго-западе Беларуси и в Витебской области, днем температура воздуха составит от +18 до +24°С. В воскресенье кратковременные дожди прогнозируются уже на всей территории Республики, но будет немного теплее – местами воздух прогреется до +25°С.

"Днем 10 июля ожидается поступление теплого воздуха из Центральной Европы на юго-запад республики", – сказали в Гидромете.

При этом в первый день недели тоже еще возможны кратковременные осадки, но днем столбики термометров поднимутся до +26°С, а в юго-западных районах Беларуси – до +28°С.