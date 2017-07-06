ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики обещают, что в Беларуси потеплеет уже в понедельник 10 июля

07.07.2017 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Теплая погода вернется в Беларусь, как и планировалось, в понедельник 10 июля, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики обещают, что в Беларуси потеплеет уже в понедельник 10 июля
CC BY 2.0 / Shelby Bell /
Не очень и хотелось: в Минской области запретили купаться в 7 водоемах

Ранее Sputnik в Гидромете проинформировали, что первая декада июля будет прохладной, но пообещали, что лето в Беларуси будет – повышение температуры следует ожидать ближе к середине месяца.

По данным синоптиков, в субботу 8 июля еще возможны дожди, но только на юго-западе Беларуси и в Витебской области, днем температура воздуха составит от +18 до +24°С. В воскресенье кратковременные дожди прогнозируются уже на всей территории Республики, но будет немного теплее – местами воздух прогреется до +25°С.

"Днем 10 июля ожидается поступление теплого воздуха из Центральной Европы на юго-запад республики", – сказали в Гидромете.

При этом в первый день недели тоже еще возможны кратковременные осадки, но днем столбики термометров поднимутся до +26°С, а в юго-западных районах Беларуси – до +28°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода в республике начнет меняться с поступлением в страну теплого воздуха из Центральной Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мульти-история: "Яндекс" уместил жизнь Шагала в анимированные 4 минуты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика