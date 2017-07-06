Омский «Авангард» подписал соглашение сроком на три года с капитаном хоккейной сборной Беларуси Андреем Стасем, сообщает официальный сайт сибирского клуба.



Андрей Стась. Фото: Reuters

В прошедшем сезоне Андрей Стась (28 лет, рост 189 см, вес 90 кг) играл в КХЛ за «Нефтехимик» и минское «Динамо». В совокупности он провел за оба клуба 52 матча, в которых набрал 15 (7+8) очков.

— Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут «Авангарду». Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой, — заявил генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев.

В «Авангарде» Стась будет выступать под номером 23.