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МНС: За счет ошибок, найденных в налоговых декларациях, бюджет пополнился на 1,5 миллиона рублей
По результатам проверки налоговых деклараций физлиц нарушения были выявлены у 2,5 тысяч граждан, за счет чего в бюджет дополнительно поступило 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной Дню работников налоговых органов, замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.
— Основные нарушения заключаются в том, что граждане забывают декларировать доходы, полученные из-за границы, или доходы, полученные у других физлиц, — пояснила Светлана Шевченко.
По данным МНС, в текущем году налоговые декларации предоставили более 24 тысяч человек, что на 3% больше, чем в прошлом году. В целом за счет подоходного налога в бюджет поступило 40,9 миллионов рублей — это на 36% больше, чем в 2016 году. В среднем на каждого белоруса, предоставившего декларацию, приходится 2,7 тысяч рублей.
— Сегодня на учете в налоговых органах состоит свыше 235 тысяч налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей. Наибольший вклад вносят предприниматели, которые выбрали упрощенное налогообложение, — 95,4 млн рублей или 47% от всех поступлений ИП, — отметила замминистра по налогам и сборам.
Напомним, что самый большой подоходный налог в Минске
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Самые распространенные нарушения - незарегистрированные доходы из-за границы и доходы, полученные у других физлиц.
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