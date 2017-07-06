МНС: За счет ошибок, найденных в налоговых декларациях, бюджет пополнился на 1,5 миллиона рублей

По результатам проверки налоговых деклараций физлиц нарушения были выявлены у 2,5 тысяч граждан, за счет чего в бюджет дополнительно поступило 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции, посвященной Дню работников налоговых органов, замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

— Основные нарушения заключаются в том, что граждане забывают декларировать доходы, полученные из-за границы, или доходы, полученные у других физлиц, — пояснила Светлана Шевченко.

По данным МНС, в текущем году налоговые декларации предоставили более 24 тысяч человек, что на 3% больше, чем в прошлом году. В целом за счет подоходного налога в бюджет поступило 40,9 миллионов рублей — это на 36% больше, чем в 2016 году. В среднем на каждого белоруса, предоставившего декларацию, приходится 2,7 тысяч рублей.

— Сегодня на учете в налоговых органах состоит свыше 235 тысяч налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей. Наибольший вклад вносят предприниматели, которые выбрали упрощенное налогообложение, — 95,4 млн рублей или 47% от всех поступлений ИП, — отметила замминистра по налогам и сборам.

Напомним, что самый большой подоходный налог в Минске заплатил ИТ-бизнесмен Виктор Прокопеня — 2,7 миллиона рублей (более 1,4 миллиона долларов). Это также рекордный подоходный налог в Беларуси.