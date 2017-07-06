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Вице-премьер предлагает запретить проектирование кварталов с парковкой на внутренней территории

07.07.2017 14:16 — Разное | Tut.by  
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Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин предлагает запретить проектирование кварталов, внутри которых возможна парковка транспортных средств. Об этом он сообщил во время семинара-совещания «О реализации пилотных инвестиционных проектов на территории Минска».

Как проинформировал первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, подобный подход применен в Минске при проектировании жилого микрорайона в Лошице. Здесь жилые дома препятствуют попаданию внутрь квартала машин.

«Парковка должна быть либо под землей, либо на внешних границах квартала. Нужно запретить проектирование микрорайонов и кварталов, внутри которых возможна парковка транспортных средств. Это позволит обеспечить максимальные удобства для горожан», — отметил Анатолий Калинин.

Также вице-премьер считает необходимым первые этажи жилых домов приспосабливать под объекты сферы услуг. Минск уже следует по такому пути, и этот опыт нужно расширять. На первых этажах должны размещаться аптеки, объекты торговли и оказания услуг. Есть примеры, когда в жилых домах располагаются детские сады и врачебные амбулатории. «Европа уже давно перешла на такие принципы градостроительства, а мы находимся только в начале пути», — добавил Анатолий Калинин.

Он также обратил внимание на комплексное развитие районов-новостроек. Социальная и транспортная инфраструктуры не должны отставать от жилищного строительства.

Участники семинара-совещания ознакомились с реконструкцией комплекса объектов стадиона «Динамо», посетили бассейн в микрорайоне Брилевичи, жилой комплекс «Магистр», парк экстремальных видов спорта. Также была представлена выставка новых технологий в строительстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Также вице-премьер считает необходимым первые этажи жилых домов приспосабливать под объекты сферы услуг. Минск уже следует по такому пути, и этот опыт нужно...

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