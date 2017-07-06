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Новое здание Исторического музея будет в восемь раз больше предыдущего

07.07.2017 14:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Национальный исторический музей получит новое здание – оно будет в восемь раз больше предыдущего: вместо двух тысяч квадратных метров – 16 тысяч. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2020-2021 годах, рассказал в пресс-центре Sputnik директор музея Олег Рыжков.

Однако проблемы хранения фондов новое помещение не отменит – экспонатов уже почти 500 тысяч, в новом здании будет сделан упор на выставочную деятельность, а не на хранение. Планируется, что новое строение будет иметь необычное решение.

"Интересно решена входная группа – сначала попадаем на нулевой этаж, под землю, а после начинаем знакомиться с историей Беларуси", – рассказал директор музея.

Он также отметил, что геометрия здания интересна, и даже жители нижних этажей близлежащих зданий, предположительно, не ощутят дискомфорта.

По словам Рыжкова, внутренний дворик музея на Карла Маркса востребован посетителями, потому планируется заняться разработкой не только дворика нового здания, но и крышей, где, возможно, разместится зимний сад. Директор отметил, что готов к диалогу по архитектуре и реализации новой концепции музея.

"Одна из идей – привлечь внимание общественности к созданию материального фонда, чтобы музей свободно себя чувствовал в реализации проекта. Будем изыскивать богатых земляков за рубежом и предлагать поучаствовать в этом проекте", – отметил Рыжков.

В новое здание планируют переехать Музей природы, Национальный художественный музей и Музей истории белорусской государственности.

"Мы должны ввести людей в курс дела, думаю, он поможет и развитию туристического потенциала", – рассказал Рыжков.

 
 
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Недалеко от Музея ВОВ разместится новое здание Исторического музея Беларуси, площадь которого составит 16 тысяч квадратных метров. В старом здании, возможно,...

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