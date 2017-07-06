Geely показала в Китае очередной кроссовер - это Vision X3

Китайская компания расширяет «паркетное» семейство Vision — вслед за Vision X6 и Vision X1 в Geely поделились первыми снимками кросс-хэтчбека Vision X3.





В основу «паркетника» легла уже не выпускающаяся переднеприводная «пятидверка» GC5-RV, появившаяся на свет в 2010 году — от нее кроссоверный вариант отличается измененной в стиле современных моделей Geely внешностью и внутренним убранством (правда, фотографий интерьера пока не обнародовано).





Из прочих особенностей — усиливающие кроссоверный имидж накладки на колесных арках, имитация защиты под свесами, а также увеличенная по сравнению с базовым хэтчбеком на 8,6 см длина (немногим более 4 м). На 19 мм подросла и колесная база (2,48 м).

Под капотом Vision X3 скрывается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиных силы, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой».





В китайской продаже новинка появится осенью. Цен в компании не озвучили. Попадет ли Vision X3 за пределы Поднебесной, пока также неясно.