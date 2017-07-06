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Эксперт музейного дела: борьба с памятниками ― это бессилие политиков

07.07.2017 14:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Борьба с любыми памятниками — это бессилие ныне живущих, заявил радио Sputnik Беларусь директор Национального исторического музея Республики Беларусь Олег Рыжков.

"Для чего сражаться с памятниками, со своей историей? Это было и это есть. И мне кажется, что, наоборот, надо делать все возможное, чтобы их сохранить и донести новому поколению мысль о том, что такие события были. Дать право новому поколению рассуждать на эту тему. А уничтожать — это последнее дело, это скудость ума и боязнь чего-то более серьезного", — сказал Рыжков.

По мнению собеседника Sputnik, в идеале любой музей должен находиться вне политики, но, к сожалению, полностью абстрагироваться от каких-либо политических событий не представляется возможным.

Эксперт музейного дела: борьба с памятниками ― это бессилие политиков
© Sputnik Алексей Витвицкий
Беларусь осуждает идею сноса советских памятников в Польше

"События, подобные сносу памятников советских времен в Польше, — это знак бессилия современных политиков, кроме того, это популизм и отвлечение от каких-либо более серьезных тем. Моя личная точка зрения в том, что политики обрекают себя на неудачи, если они начинают борьбу с памятью и памятниками", — заявил Рыжков.

Директор музея отметил возможность принятия коллективного заявления белорусских музейщиков по поводу сноса памятников в Польше и дискуссии на эту тему с польскими коллегами.

В то же время, по словам собеседника, у музейного бизнеса Беларуси и Польши налажены очень тесные отношения — это и взаимные контакты, и обменные выставки, и возможность учебы.

"Нам есть чему учиться в плане развития музейного дела как такового. У польской стороны очень хорошая школа реставраторов и ноу-хау в показе музейных предметов. Такое понятие как "музейная драматургия" я услышал впервые в музеях Польши. Поэтому то, что сделали сейчас с памятниками, я думаю, что музейное сообщество, в том числе и Польши, категорически против этого", — резюмировал Рыжков.  

Как сообщалось ранее, 22 июня сейм Польши одобрил снос мемориальных объектов, внеся поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Согласно этому закону, в Польше начнется массовый снос памятников советским воинам, освобождавшим страну от фашизма в годы Второй мировой войны. Поправками к закону узаконен снос в Польше 230-ти памятников.

Беседу с директором Национального исторического музея Республики Беларусь Олегом Рыжковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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