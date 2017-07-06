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Ужасная защита: как выглядел необычный бронежилет 50-х годов

07.07.2017 15:00 — Разное | Tut.by  
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Увидев фотографию с испытаний индивидуальной защиты для полиции Детройта в 1958 году, можно подумать, что это кадр со съемок голливудского блокбастера про инопланетян.


Фото: warisboring

Квадратные доспехи, делающие человека похожим на робота, закрывают голову, туловище и ноги чуть ниже колен. Для работы ночью костюм оснащался двумя фарами.

Стрельба по доспеху велась из помпового ружья Winchester Model 1897 12-го калибра. На второй фотографии видны результаты обстрела: защита пробита не была. Возможно, следы от попаданий дроби изучает сам изобретатель доспехов Харви С. Фримен, пишет портал warisboring.com.


Фото: warisboring

В статье 50-х годов защита называется как «60-фунтовый пластиковый панцирь». Броня была сделана из сплава пластика и стекловолокна, а конструктор окрестил ее как «Армадилло» («The Armadillo»). Во время испытаний в доспехи был одет сам Фримен. «Я почти ничего не чувствовал», — так описал свои ощущения изобретатель.

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Доспех выдержал выстрел в упор из дробовика 12-го калибра.

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