Ягоды и грибы из леса, зелень, овощи и фрукты с собственного участка, домашние соленья и маринады, творог, молоко и масло — все это можно купить у придорожных торговцев возле трасс. Нужны ли такие рынки белорусам и гостям страны, безопасна ли для здоровья продукция, купленная у дороги, за сколько ее продают, узнавал AUTO.TUT.BY.





Традиционно большие придорожные рынки располагаются на оживленных трассах. Торговля там идет бойко, иной раз даже получше, чем на традиционном городском рынке. Местные дороги также не исключение — но в основном там стоят единичные продавцы с урожаем из собственного огорода.

На некотором отдалении от трассы Р28 (у деревни Красное Молодечненского района) расположены два деревянных синих стола со скамейками под навесом. Несмотря на будний день, мест для всех продавцов не хватает, поэтому около десяти человек принесли из дома свои маленькие столы и табуреты и расположились рядом со стационарными прилавками.

Продавцы: «Только из лесу пришли»

— Вы приезжайте к нам в субботу, тут вся площадка занята столами. Эти два прилавка — вип-места: кто раньше придет, тот и займет, — смеются продавцы. — Вот если бы еще несколько прилавков нам поставили, было бы замечательно!





Женщины рассказывают, что их покупатели — местные жители, а также минчане и молодечненцы, иностранцы тоже бывают, в основном — литовцы.

Сезонность накладывает свой отпечаток на ассортимент продаваемой продукции — сейчас основной товар здесь ягоды: черника и земляника. Полулитровыми баночками бабушки продают первые лисички — по 5 рублей. Но есть и свежие овощи, фрукты и ягоды из личных огородов.















— Ой, деточка, а купи у меня землянички, тогда все тебе расскажу, интервью дам, — заявляет предприимчивая пенсионерка корреспонденту.

Покупаем у женщины на пять рублей пол-литра ароматных ягод, она тут же становится разговорчивей. Признается, что в прошлом году всех продавцов взволновала новость о том, что с 31 декабря 2016 года торговцы должны платить налог за сбор грибов и ягод в лесу.

— А потом мы узнали, что это нас не касается — только оптовиков. Стоим спокойно, никто нас не гоняет — мы ж не нарушаем, близко к дороге не становимся. Да и товар у нас хороший. Вот у меня ягодка свежая: с дочкой только из лесу пришли, насобирали не больше пяти литров. Спина болит, вечером на аппликаторах лежу. Но детям-та помочь хочется. Ягоды да грибы — так и живем, — откровенничает Тамара Ивановна.





В отличие от Тамары Ивановны, многие частники занимаются сбором ягод и грибов целыми семьями — сразу несколько человек идет в лес, а один занимает место для торговли и ждет «поставки» из чащи. Например, Марии Степановне помогает целый семейный подряд: трое детей, шесть внуков и пятнадцать правнуков.

— Сегодня впятером они встали в шесть утра и пошли в лес, за несколько часов насобирали семь литров земляники для продажи. Еще у меня своя клубничка есть, тоже продаю, — рассказала женщина. — Денег же не хватает, все дорого сейчас. Пенсия 300 рублей, и половина ее уходит на лекарства — ноги болят, надо уколы колоть и сердечные таблетки очень дорогие. Я ж инвалид второй группы — без таблеток никак.



Каждому покупателю Мария Степановна вместе с мешочком ягод желает «здоровья от Бога»

80-летняя Нина Игнатьевна продает на рынке молоко и творог от коровы Красули. В деревне женщина живет одна — дочка уехала в столицу, поэтому справляться с буренкой приходится самостоятельно.

— Тяжело мне в таком возрасте держать корову, но сдать ее на мясокомбинат не могу — она все понимает, слушается меня, а если ругаешь, то и плачет. Литров 15 моя Красуля дает молока в сутки. Мне одной это очень много, поэтому делаю творожок, молоко сюда привожу. Но много взять не могу — потому что скиснет без холодильника, — говорит женщина.





Закатанный щавель, варенье из малины, чеснок и лук, яйца продавала на рынке мама троих несовершеннолетних детей из Минска, которая постеснялась называть свое имя и попросила ее не фотографировать: «Как бы на работе не узнали — стыдно».

— Я пока нахожусь в декрете, но вот-вот надо будет выходить на работу. Пока есть возможность, приезжаю в деревню, помогаю бабушке — продаю ее закатки, а она внуков смотрит. А муж сейчас в лесу землянику собирает, так что скоро еще ягоды продавать буду, — рассказывает продавец. — Надеюсь, что все продам, а иначе придется для себя морозить, на зиму. Ведь на завтра ягоду не оставишь — испортится.

Женщина говорит, что на деньги, вырученные с продажи ягод, соберет детей в школу и детский сад — декретных выплат и зарплаты мужа на это не хватает.

— Надо одежду купить, с собой им собрать сколько всего!





Покупатели: «Мы у вас отъедаемся»

Пока мы беседовали с торговцами, к рынку то и дело подъезжали легковушки: в основном белорусы, но заехали и несколько автомобилей на литовских и эстонских номерах.

— Я здесь иногда что-нибудь покупаю. Например, у меня клубники своей нет, покупаю у бабушек. Цены, считаю, у них нормальные, не зашкаливают — 3−4 рубля за литр. Но вот землянику покупать не буду — сам в лес пойду, — рассказывает местный житель Андрей.

Супруги Елена и Олег возвращаются в Минск из нарочанского санатория и по пути покупают на придорожном рынке несколько килограмм молодой картошки, зеленый лук, клубнику и бутылку молока.





— Такие рынки очень нужны. Например, для нас это единственная возможность купить овощи и ягоды по дороге домой — на Комаровку сегодня уже не успеем. Да и в центр города ехать — это время терять, да еще расходы на бензин и на парковку. Цены здесь мы не анализировали, но думаем, что недорого. Даже если смотреть по стоимости молока: за полтора литра всего 2 рубля.

Елена считает, что никакой опасности для здоровья продукция придорожного рынка не представляет.

— Веками наши предки ходили в лес, собирали грибы и ягоды, ели их и были здоровыми и жизнерадостными. Почему мы должны от них отставать?





Раиса с семьей из четырех человек приехала в Беларусь из Эстонии. Говорит, что неделю, пока они отдыхали на одной из агроусадеб, — все время покупали ягоды, лисички и молоко на придорожных рынках.

— Очень вкусно! Мы у вас отъедаемся. К сожалению, в Эстонии придорожных рынков нет, а жаль — это очень замечательная вещь! В Таллине земляники купить невозможно. Если только у бабок, но баночка около 100 грамм стоит 2 евро, а лисички — по 10 евро за килограмм. Когда будем уезжать из Беларуси — обязательно захватим с собой ваших вкусностей: будем угощать друзей и рекламировать туризм в Беларуси.

«Покупать или нет — решение за вами»

Торговать на специально отведенных местными исполкомами местах физлицам можно — об этом сказано в Указе президента № 222 от 16.05.2014 г.

Установить, что на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах запрещается реализация физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность (далее — физические лица), товаров, за исключением реализации следующих товаров, в случае если торговля ими не ограничена или не запрещена законодательством: созданных этими физическими лицами произведений живописи, графики, скульптуры, предметов народных промыслов, продукции ремесленной деятельности;

продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных;

непродовольственных товаров, бывших в употреблении у этих физических лиц и (или) членов их семьи;

лекарственных растений, ягод, грибов, орехов, другой дикорастущей продукции;

продукции, указанной в абзаце третьем части первой пункта 11 статьи 294 Налогового кодекса Республики Беларусь, при наличии документов, предусмотренных в частях второй и третьей пункта 11 статьи 294 Налогового кодекса Республики Беларусь.

— Если люди продают свою продукцию в местах, специально отведенных для этих целей, то ничего страшного в этом нет. Но, к сожалению, бывает и так, что людям отведут место, а они все равно выходят прямо к дороге и стоят там. Такая ситуация, например, на Слуцкой трассе возле деревни Шищицы. Мы выступаем за то, чтобы белорусы могли продать товар, но только чтобы это происходило в рамках закона, — говорит начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяна Шевцова. — Но при этом у них должна быть справка из сельсовета или исполкома, подтверждающая происхождение товара. Местные власти всегда могут проверить, есть ли этот документ у продавцов на таких рынках.

Татьяна Шевцова рекомендует покупателям поинтересоваться у продавца придорожного товара о наличии такой справки и считает, что хорошая хозяйка сама позаботится, чтобы она у нее была.





— Но сама я не покупаю на таких рынках ничего. Откуда я знаю, где собраны те же грибы или ягоды — а вдруг возле дороги, и они содержат соли тяжелых металлов? Лучше я сама схожу в лес и насобираю ягоды или куплю их в магазине или на обычном рынке, пусть даже в замороженном виде, но зато я буду знать, что продукция прошла проверку качества. Но каждый человек сам определяет, где ему покупать продукты и как заботиться о здоровье, — говорит Татьяна Шевцова.

Тем не менее, начальник главного управления отметила, что сейчас вовсю обсуждается вопрос либерализации торговли, когда ответственность за качество товара ляжет на продавца.

ГАИ: «Стало безопаснее» — Еще несколько лет назад рынки у дорог были серьезной проблемой для безопасного дорожного движения. Торговцы стояли прямо на обочинах, а проезжающие мимо водители смотрели на товар и отвлекались от управления авто, из-за этого происходили ДТП, — рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области Олег Тюрин. — Особенно славились частной торговлей трассы Минск — Молодечно и Минск — Микашевичи, но стихийные рынки встречались на оживленных трассах в Столбцовском, Пуховичском, Узденском, Дзержинском районах.

Чтобы повлиять на ситуацию, в 2012—2013 годах ГАИ выступала с инициативой создать больше организованных мест для придорожной торговли. — Местные власти отвели недалеко от дорог площадки для торговли и установили там оборудованные столы и скамейки — чтобы люди продавали свою продукцию не с земли и на безопасном расстоянии от трассы. Поначалу продавцы возмущались, что прилавки отнесли далеко, мол, водители их не замечают. А потом люди привыкли, даже удобнее стало — водитель нормально припарковал машину, люди вышли из салона, купили то, что им надо, а заодно размялись.

ГАИ констатирует, что в последнее время эта проблема стала не такой острой. Тем не менее, встречаются продавцы, которые предпочитают торговать именно на обочине. Помимо того, что это просто небезопасно для продавцов, такая торговля еще и подпадает под санкции ст. 18.35 КоАП РБ. Повреждение, загрязнение либо загромождение автомобильной дороги, полосы отвода, железнодорожного переезда, другого дорожного сооружения или технического средства регулирования дорожного движения, а также погрузка и выгрузка груза на проезжей части — влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин (46−115 рублей). В случае нарушения правил остановки и стоянки транспортного средства водителя могут оштрафовать на 23 рубля (1 б. в.), а за действия, совершенные повторно в течение года — штраф в размере 2 б. в. (ст. 18.22 КоАП РБ).