Сомнительную 20-рублевку без части текста эксперты признали подлинной

Подозрительная купюра номиналом в 20 рублей была выявлена в сельском магазине в Дрибинском районе Могилевской области и поступила на исследование экспертам, рассказала собеседница Sputnik.

"В ходе исследования было установлено, что все признаки, характерные для защиты денежных знаков данного достоинства, присутствуют на купюре, что позволило экспертам сделать вывод о ее подлинности", — сказала Зычкова.

"Признаки, которые вызывали сомнение, в частности, отсутствие на купюре части текста и части изображения, объясняются, вероятнее всего, производственным браком, уточнила специалист.

Новые белорусские купюры, которые после деноминации минувшего года находятся в обороте, обладают очень надежной защитой, и подделать их крайне сложно, отметила Зычкова.

"Они очень качественные, но вот такой казус выявили, он произошел, и одна такая купюра в Беларуси была установлена, которая поступила именно к нашим экспертам на исследование", — пояснила собеседница.

Если такой денежный знак попадает в руки, и человек вполне обоснованно начинает подозревать, что купюра фальшивая, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы, отметила Зычкова.

"Если же кто-либо из граждан заключает крупную сделку, например, по продаже имущества, он может обратиться к нашим экспертам на возмездной основе и проверить всю сумму на подлинность, чтобы не получилось, что он, продав имущество, получил фальшивые купюры", —рассказала собеседница.

Комментарий официального представителя Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Светланы Зычковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.