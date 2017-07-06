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Велоспорт: Кубок Минска выиграл украинец Егор Дементьев

07.07.2017 15:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международная шоссейная велогонка "Кубок Минска" прошла в белорусской столице 7 июля. Стартовали соревнования от ТРЦ "Галерея Минска". Гонщикам необходимо было преодолеть дистанцию в 176 километров, включающую пять кругов вокруг Минского моря.

Первым к финишу пришел украинец Андрей Братащук, вторым на пьедестал поднялся его соотечественник Егор Дементьев. Третье место у белоруса Евгения Соболя. К слову, представитель Беларуси впервые в истории занял призовое место в "Кубке Минска".

Велоклуб "Минск", за который выступает Соболь, выиграл командный зачет.

Всего на старт вышли 113 спортсменов из 19 команд.

Завтра, 8 июля, пройдет "Гран-при Минска". Начало гонки в 13:45 у ТРЦ "Галерея Минска". Велогонщики должны преодолеть 145 километров.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская столица в пятницу приняла "Кубок Минска" по шоссейным велогонкам. Смотрите на видео старт гонки в центре города.

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