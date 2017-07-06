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Видео взрыва на электроподстанции в Томске появилось в сети
07.07.2017 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Днем 6 июля на электроподстанции "Восточная" в Томске произошел взрыв. Один из очевидцев, проживающий в доме рядом с подстанцией, запечатлел ЧП на видео и выложил запись на YouTube. На кадрах видна большая вспышка, а затем поднимающийся столб пламени.
В результате инцидента более 150 тысяч жителей Томска остались без электричества. По предварительной версии, причиной взрыва могло стать короткое замыкание, это в итоге спровоцировало загорание в резервуарах с маслом. Однако точные причины ЧП определит спецкомиссия.
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На электроподстанции "Восточная" в Томске произошел взрыв. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.
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