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Видео взрыва на электроподстанции в Томске появилось в сети

07.07.2017 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Днем 6 июля на электроподстанции "Восточная" в Томске произошел взрыв. Один из очевидцев, проживающий в доме рядом с подстанцией, запечатлел ЧП на видео и выложил запись на YouTube. На кадрах видна большая вспышка, а затем поднимающийся столб пламени.

В результате инцидента более 150 тысяч жителей Томска остались без электричества. По предварительной версии, причиной взрыва могло стать короткое замыкание, это в итоге спровоцировало загорание в резервуарах с маслом. Однако точные причины ЧП определит спецкомиссия.

 
 
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На электроподстанции "Восточная" в Томске произошел взрыв. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.

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