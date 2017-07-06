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Nokia 3 в Беларуси: объявлена цена и дата старта продаж

07.07.2017 15:36 — Разное | Tut.by  
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В начале года финская компания HMD Global представила новую линейку смартфонов под брендом Nokia. «Младший» смартфон производителя, Nokia 3, поступит в официальную продажу в Беларуси уже на следующей неделе — 14 июля. Об этом сообщила компания «АСБИС».


Nokia 3 оснащается экраном диагональю в 5 дюймов с разрешением в 1280 на 720 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 в связке с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора — 2650 мАч. Основная и фронтальная камеры смартфона обладают разрешением 8 Мп.

Официальная цена устройства в Беларуси составляет 299 рублей. Модели будут представлены в четырех цветах — черном, серебряном, индиго и медном.

Новые смартфоны можно будет приобрести в салонах связи мобильных операторов velcom и MTC, сетях «5-й Элемент», «Электросила», «На Связи», «Связной», «АЛЛО», «Евросеть» и онлайн-гипермаркете 21vek.by.

Напомним, что в нашей стране уже продается старшая модель в линейке — Nokia 6. лучшие предложения по ней смотрите в таблице ниже. Nokia 5 поступит в продажу в начале августа.

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Самый дешевый смартфон Nokia можно будет купить уже на следующей неделе.

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