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Белорусский банк вошел в рейтинг 100 лучших в мире
Приорбанк вошел в список 100 лучший банков мира, по версии
Решению членов жюри предшествовал годовой независимый мониторинг. Британские аналитики отслеживали финансовые показатели банков, их эффективность, рост доли на рынке, отношение клиентов, а заодно скорость разработки и внедрения инновационных продуктов. Эксперты выбирают лучший банк в каждой из ста изучаемых стран. Из победителей внутри страны в итоге формируется мировой рейтинг.
Рейтинг лучших банков мира составляет английским журнал Euromoney. Ежегодно издание выбирает лучшие организации в сфере финансов и инвестиций. Победителей определяют в три этапа: сначала изучают годовые отчеты, потом опрашивают партнеров банка внутри страны и за рубежом, после чего эксперты выносят оценки. Важны не только финансовые показатели, но и профессионализм руководства и персонала, прозрачность сделок и т.д.
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Рейтинг лучших банков мира ежегодно составляет английским журнал Euromoney.
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