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Белорусский банк вошел в рейтинг 100 лучших в мире

07.07.2017 15:31 — Разное | Tut.by  
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Приорбанк вошел в список 100 лучший банков мира, по версии рейтинга Euromoney Awards for Excellence 2017. Банком года выбран гонконгский HSBC.

Решению членов жюри предшествовал годовой независимый мониторинг. Британские аналитики отслеживали финансовые показатели банков, их эффективность, рост доли на рынке, отношение клиентов, а заодно скорость разработки и внедрения инновационных продуктов. Эксперты выбирают лучший банк в каждой из ста изучаемых стран. Из победителей внутри страны в итоге формируется мировой рейтинг.

Рейтинг лучших банков мира составляет английским журнал Euromoney. Ежегодно издание выбирает лучшие организации в сфере финансов и инвестиций. Победителей определяют в три этапа: сначала изучают годовые отчеты, потом опрашивают партнеров банка внутри страны и за рубежом, после чего эксперты выносят оценки. Важны не только финансовые показатели, но и профессионализм руководства и персонала, прозрачность сделок и т.д.

 
 
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Рейтинг лучших банков мира ежегодно составляет английским журнал Euromoney.

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