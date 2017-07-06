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Смерти и домашний плен: жены боевиков ИГ рассказали о своих судьбах

07.07.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Запись с женами террористов предоставила Sputnik полиция Ирака. Женщины отвечали на вопросы правоохранителей после эвакуации из Мосула.

Первая допрошенная рассказала, что выйти замуж за боевика ее заставил родной дядя, который также состоит в ИГ. Дядя сказал, что если он приведет в ИГ нового боевика, то его повысят. По ее словам, муж держал ее в подвале в плену более года, не разрешая связаться с родными (ее братья служат в иракской армии). При этом она не знает, где сейчас ее муж, а дядя был убит еще два года назад. У нее остался маленький ребенок.

Смерти и домашний плен: жены боевиков ИГ рассказали о своих судьбах
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Recon Marines seize enemy objective during raid exercise
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Также женщина рассказала, что ранее она просила мужа покинуть Мосул, чтобы сдаться иракской армии, но тот отказался.

Вторая собеседница ответила, что ее муж убит, ее отец, также боевик, погиб совсем недавно.

Третья женщина, с маленьким ребенком на руках, рассказала, что ее муж присягнул террористам в 2014 году, после захвата боевиками Мосула. Он также был убит, во время авиаудара.

Полицейские отмечают, что в ближайшее время может появиться большое количество женщин-террористок, которые под видом беженок попытаются покинуть занятые иракскими силами территории. По информации правоохранителей, женщины в ИГ выполняют обязанности снайперов или финансисток.

 
 
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