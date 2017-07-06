Уже завтра в столице стартует новая серия концертов « Классика у Ратуши с velcom ». Накануне старта мы встретились с главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь Александром Анисимовым, чтобы узнать, с какой мелодией у него ассоциируется Минска и что будет в программе концерта завтра.





Александр Михайлович, насколько вам близок такой формат — не традиционный концерт в зале, а фестиваль под открытым небом для всех желающих?

— Действительно, для Минска это достаточно ново — и проект, и сам его формат. Хотя если вернуться на несколько десятков лет назад — например, если вспомнить довоенное время, — духовые и даже симфонические оркестры, которые играли в парках, вовсе не были редкостью и пользовались популярностью. Сразу после консерватории, будучи еще совсем юным дирижером, я принимал участие в интересных концертах на открытых площадках — в Горьком (теперешний Нижний Новгород), в Юрмале. А мой почти семилетний контракт с Национальным симфоническим оркестром Ирландии подразумевал целый цикл ежегодных летних концертов на открытом воздухе.

Как сейчас помню: мы играли увертюру Чайковского «1812 год», где по партитуре предполагается участие орудийных залпов. И приехала бригада артиллеристов с настоящими пушками! Публика ревела от восторга. Оказывается, это для оркестра уже стало традицией, как и то, что после концерта пушечную гильзу преподносят дирижеру. Так что теперь она есть в моей коллекции.

В Минске же классическая музыка действительно очень долго не звучала под открытым небом. И то, что эта традиция возрождается и принимает форму ежегодного фестиваля, просто здорово.





— Атмосфера на уличных концертах и в филармонии другая. А вам какая ближе?

— Мне эта атмосфера очень нравится. С одной стороны, я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что классическая музыка, и в особенности симфоническая, — это элитный жанр. Для того, чтобы получить правильное представление о том или ином музыкальном произведении, исполняемом оркестром, необходимо обладать хотя бы самыми общими знаниями об эпохе, о жанрах симфонического музицирования, об инструментах оркестра и, конечно, о композиторах и их творчестве. И те, кто действительно способен ориентироваться во всех этих аспектах, — это элитная часть нашей публики. Для нее мне интересно работать — но еще более интересно работать для тех, кто не углубляется в музыковедческий анализ.

И второе, что мне нравится в этой специфике, — это огромное количество слушателей, которые собирают концерты «Классики у Ратуши с velcom». Я очень люблю ощущение того, что ты нужен не 30, не 300 и даже не 600 слушателям, которых вмещает Большой зал нашей филармонии, а десяти тысячам людей — именно столько зрителей приходит на концерты фестиваля. Это такое потрясающее чувство нужности, благодарности за то, что ты сотворил в данный миг на сцене, что оно, на мой взгляд, стоит того, чтобы преодолеть некоторые технические вопросы формата open-air.





-Что будет звучать у Ратуши в этом сезоне?

— Это будет популярная классическая музыка — то, что в отношении других жанров принято называть «хитами». По таким же принципам строятся и некоторые наши концерты в филармонии: скажем, новогодняя программа, которая пользуется сумасшедшей популярностью. Но это высокая классика в лучшем смысле этого слова.

— Как вы относитесь к популяризации классической музыки?

— Чтобы количество почитателей классики увеличивалось, обязательно нужно воплощать необычные задумки. Такими примерами могут быть наши совместные программы с группами «Скорпионс», «Океан Эльзы», «Яблочный чай» или «Новый Иерусалим», которые помогли нам объединить поклонников классики и других жанров — ко взаимному удивлению и удовольствию и тех, и других. Мы ищем такие формы, которые позволили бы классике получить новых поклонников.





— Вы работаете с Государственным симфоническим оркестром уже 15 лет. Что для вас в этой работе главное?

Специфика работы оркестра: все его участники должны думать, дышать, чувствовать вместе. Несмотря на индивидуальные особенности, разницу в темпераментах, сто с лишним человек под руководством одного должны нога в ногу, душа в душу идти к определенной цели. В каждом такте, в каждом произведении, в каждой программе, в каждом сезоне — и в конечном итоге на протяжении всей совместной работы. Поэтому за прошедшие 15 лет мы очень сблизились, уже почти что сроднились.





— Не смотря на то, что вы родились в Москве, а учились в Ленинграде, значительную часть жизни вы прожили в Минске. Какие места города для вас знаковые?

— По сути, Минск уже стал моим родным городом. Здесь я состоялся как признанный, серьезный музыкант, добился международной известности, здесь подрастали, учились мои две дочери и сын. Именно с Минском связаны многие самые яркие моменты моей жизни.

Значительная часть творческого пути, который я прошел, связана с Национальным академическим Большим театром оперы и балета, и каждый сезон в нем был ознаменован новыми вехами: достижениями, успехами, радостями творчества. Потом судьба направила меня в сторону улицы Луначарского, которая теперь известна как бульвар Мулявина, и здание Белорусской государственной филармонии стало для меня еще одним родным домом, как некогда был родным домом Оперный театр.

— Какие музыкальные ассоциации вызывает у Вас Минск?

— На стихи Алеся Бачило белорусский композитор Владимир Оловников написал песню «Радзiма мая дарагая» — это, на мой взгляд, лучшая музыка, которую можно посвятить чему-то родному, самое сердечное признание в любви из всех возможных. Но в некотором роде я посвящаю Минску и минчанам все мелодии, все свое творчество.





8 июля в 20.30, во время концерта Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, все, кто придет послушать выступление коллектива, смогут вместе с маэстро Анисимовым поучаствовать в создании самого массового селфи в истории фестиваля «Классика у Ратуши с velcom».