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Президент поручил проверить ценообразование на лекарства

07.07.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
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Ценообразование на лекарственном рынке Беларуси будет проверено. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с жителями городского поселка Копысь и близлежащих населенных пунктов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


«Мы контролируем цены. Но коль вы ставите вопрос о том, что у нас все-таки дороговатые лекарства, значит, есть проблемы. Обещаю вам, что (помощники мои это слышат, вы передайте в правительстве, чтобы проанализировали и мне доложили, что за лекарства дорогие, какие лекарства люди не могут купить) я еще раз посмотрю на факторы ценообразования, — сказал Александр Лукашенко. — Но вы знаете мое отношение: насколько возможно сегодня, я пытаюсь сдерживать цены. Уже и профсоюзы к этому подключил».

С другой стороны, обратил внимание президент, если опустить цены на те же лекарства, проблемы появятся у предприятий, которые производят медпрепараты. А значит, у работников резко упадет зарплата. «Высокие цены — это хорошо для производителя. А производство — это величайшая ценность. Но производителю нельзя давать возможность жиреть за наш счет. Поэтому это такая, знаете, очень сложная ситуация. Как проконтролировать цены, когда у нас рыночная экономика, когда полная свобода. Но мы тем не менее стараемся это делать», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что еще 6 лет назад в Беларуси производилось около 18% лекарств, реализуемых в стране. Все остальное привозилось из-за границы. Фактически, это было угрозой для республики, ведь иностранные производители могли кардинально завысить цены или вовсе прекратить поставки в Беларусь. Этот вопрос сродни продовольственной безопасности.

«На сегодняшний день мы имеем 56−57% собственных лекарств. Но исходный материал, субстанцию мы закупаем в разных странах мира, и на их основе производим здесь лекарства», — заметил президент.

При этом большинство белорусских медпрепаратов стоят в пределах $ 1−2. И лишь только небольшая часть препаратов имеет высокую стоимость. «Там очень сложно контролировать цену, потому что или субстанция очень дорогая, из которой мы здесь производим лекарства, или мы покупаем импортные лекарства — там свою цену не вставишь», — пояснил глава государства.

 
 
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"Мы контролируем цены. Но коль вы ставите вопрос о том, что у нас все-таки дороговатые лекарства, значит, есть проблемы".

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