Особенности эксплуатации газовых котлов



В местности, где есть возможность подключения к центральной магистрали газоснабжения, активно используются различные по конструктивному исполнению и показателям работы газовые котлы. Ниже предлагается рассмотреть, что представляет собой газовый котел , основные принципы его работы и возможные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации.

Что такое газовый котел и как он работает?





Газовый котел – это устройство, изготовленное с целью получения тепловой энергии, способное обеспечить отопление объектов самого разного назначения. Благодаря ему осуществляется нагрев теплоносителя (жидкости) до нужной температуры. Топливом в большинстве случаев является метан, альтернатива ему – пропан-бутан. После подачи газа к котлу, в нем включается пьезоэлектрический розжиг (от незначительный искры разжигается запальник, далее пламя переходит на горелку, которая и подогревает конструкцию). Теплоноситель в котле нагревается до необходимой температуры, вода в дальнейшем передается в систему.

Виды котлов

Одноконтурный газовый котел





В стандартной комплектации одноконтурные котлы работают исключительно на обеспечение процесса отопления. Когда потребуется приготовить еще и горячую воду для хозяйственных нужд, обязательно необходимо будет подключить емкостный водонагреватель, который работает по методике косвенного нагрева.

Двухконтурный газовый котел





Представляет собой двухконтурный котел специально оборудование, способное одновременно обеспечить и отопление помещения, и нагрев горячей воды, которая потом используется для различных бытовых нужд. Осуществляется процесс нагрева контура в специальном проточном теплообменнике, который может быть изготовлен как коаксиальным битермическим, так и пластинчатым раздельным. Альтернативой может послужить нагрев контура во встроенном в конструкцию емкостном нагревателе.

Конденсационный газовый котел





Под конденсационным котлом принято понимать оборудование, которое использует самый высший показатель теплоты сгорания используемого топлива посредством конденсации продуктов сгорания непосредственно на стенках элемента экономайзера. Чтобы максимально обеспечить эффект, необходимо добиться оптимального понижения подающей температуры «до точки росы». Идеальным вариантом станет низкотемпературная схема отопления «теплый пол», но можно использовать различные вспомогательные механизмы, чтобы обеспечить понижение показателей температуры.

Парапетный газовый котел





Представляет собой парапетный котел конструкцию, которая сочетает в себе все преимущества традиционного отопительного оборудования и конвектора. Используется как в частном доме, так и в квартире, где запросто выполнит возложенную на него функцию. Для его стабильной работы необходима достаточно мягкая вода, стабильная подача газа, электрической энергии, требуется поддерживать оптимальное давление.

Турбированный газовый котел





Представляет собой турбированный котел достаточно компактное оборудование, монтаж которого выполняется на стену. Предназначен для использования в системах отопления закрытого типа, при этом обеспечивается соответствующая принудительная циркуляция воды в системе. Нашел широкое применение в небольших домах, коттеджах, квартирах.

Кто должен устанавливать газовый котел и куда его разместить?





Устанавливается газовый котел исключительно специалистами, имеющими необходимую квалификацию относительно выполнения данных работ. Принимается к вниманию тот факт, что оборудование должно монтироваться в приямке, желательно, если помещение для него будет выделено отдельно (к примеру, в нем может быть установлена также газовая колонка).

Какой фильтр поставить перед газовым котлом?





В идеальном варианте, в систему отопления должны устанавливаться фильтры обратного осмоса, которые обеспечивают надлежащий уровень защиты оборудования от негативного воздействия жесткой воды. Помогут также и специальные фильтры, работающие на ионообменных смолах, но их стоимость достаточно высокая.

Неполадки в работе газового котла





В процессе эксплуатации котел может преподнести своему хозяину неприятные сюпризы. Разберем частые проблемы.

Неравномерный нагрев воды





Причина подобной проблемы заключается в неисправности термопары, датчика температуры. Котел не может работать стабильно в автоматическом режиме, необходимо обеспечить замену поврежденного оборудования новым. Как показывает практика, возникновение неравномерной температуры свидетельствует также о необходимости настройки реле, датчика, если откладывать этот процесс в долгий ящик, может возникнуть ситуация с выходом элемента из строя полностью.

Газовый котел не греет воду





Причина может быть вызвана несколькими фактора. Первый – слабая подача газа (возможно, это связано с низким уровнем в системе, но могут быть забиты элементы горелки). Второй – недостаточное количество воды в котле, следовательно, необходимо полностью наполнить систему. На показатель температуры влияет и неисправное состояние термодатчика, он неверно дает показания, владелец оборудования просто не в состоянии корректно установить необходимое значение уровня тепла в котле.

Газовый котел не отключается





Основная причина заключается в том, что оборудование не может в полной мере прогреть систему. Причины, повлиявшие на эту ситуацию, могут быть отмечены в наличии скрытых утечек, некорректном подключении самого оборудования. Наконец, отмечается наличие загрязнения в трубах, которое негативно сказывается на работе всей системы.

Котел работает хлопками





Одна из причин того, что оборудование работает хлопками, заключается в его загрязненности. Чтобы не возникало подобной ситуации необходимо выполнять регулярную очистку оборудования от скопившихся в нем элементов копоти, гари. В результате некорректной эксплуатации забиваться может также и горелка, отдельные выходные отверстия перестают подавать газ в нужном количестве.

Газовый котел "сбрасывает" воду





Характерной причиной, которая вызывает сброс котлом воды, станет падение давления в системе. В таком случае, рекомендуется начать качать воздух в расширительный бак. Для этого используется специальное насосное оборудование, которое желательно уже должно быть установлено в систему. Необходимости подкачивать воду нет, проблема может быть устранена в результате работы с подачей воздуха в расширительный бак.

Газовый котел часто включается и выключается

Первая причина, по которой котел часто включается и выключается, заключается в некорректном подборе самого оборудования. В частности, его мощность рассчитана на работу в большом помещении, а вынужден функционировать в маленькой комнате. Влияние оказывают также ошибки при монтаже специального циркуляционного насоса. Также может быть некорректно установлен диапазон температур, по результатам которого котел не добирает нужного показателя и включается снова. В комнате отсутствует термостат, а регулировка работы оборудования осуществляется исключительно по показателям самого теплоносителя.

Когда и как нужно чистить газовый котел?





Чистка котла должна выполняться не реже чем один раз в два сезона. Первым «симптомом» оборудования, которое нуждается в обязательной чистке, станет отсутствие равномерного нагрева. К примеру, в процессе эксплуатации и при сильном загрязнении некоторые модели начинают работать нестабильно, из смотрового окна выходят языки пламени, на внутренней поверхности (над горелкой) начинает скапливаться гарь, заполняющая собой все пространство и не дающая возможность полноценно эксплуатировать оборудование.

Компании каталога TAM.BY предлагают купить газовый котел с возможностью доставки и установки.