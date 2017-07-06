Во Франции запретят бензиновые и дизельные автомобили к 2040 году

Французские власти разработают новую программу субсидий для своих граждан, которая стимулирует отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания.





Французские власти намерены к 2040 году запретить в стране продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами. Об этом со ссылкой на министра комплексных экологических преобразования Николя Юло сообщает AFP.

По словам Юло, полный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет «непростым», особенно для самих автопроизводителей. При этом политик отметил, что у французских компаний есть достаточно возможностей, чтобы полностью заменить свой модельный ряд к обозначенному сроку.

Кроме того, Юло пообещал, что в скором времени власти существенно расширят программу поощрений за отказ от автомобилей с ДВС в пользу электрокаров. На государственную поддержку смогут рассчитывать французы, которые откажутся от дизельных машин старше 1997 г. выпуска и бензиновых автомобилей, выпущенных до 2001 года. При этом министр отказался уточнить размер и остальные условия планируемых субсидий.



Фото: Renault

Французские власти уже несколько лет борются со старыми автомобилями, загрязняющими окружающую среду. Так, в центральных районах Парижа запрещена езда на автомобилях с дизельными двигателями, которые были выпущены до 2000 года.

Кроме того, возможность запрета эксплуатации дизельных машин обсуждает правительство немецкого Мюнхена. Причиной вероятного введения таких санкций является резкий рост концентрации вредных веществ в воздухе. Как отметил мэр баварской столицы Дитер Райтер, последние исследования показали, что экологическая обстановка в городе «просто ужасающая».