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Загадка на выходные: "чемпионский" вопрос, на который 13-летний подросток ответил за секунду

07.07.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
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По пятницам 42.TUT.BY и ЛогикЛайк публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: сможете ли вы решить задачу о вероятностях быстро?


Сто цыплят спокойно сидят в сарае по кругу. Неожиданно каждый цыпленок клюет соседнего. Кого клюнуть — соседа справа или соседа слева — каждый цыпленок выбирает случайным образом. Каково ожидаемое количество неклюнутых цыплят?

Эту задачу использовали в финале соревнований Raytheon Mathcounts в США, где школьники соревнуются в скорости решения математических задач. По правилам, максимальное время на раздумья — 45 секунд. Победитель этого года — 13-летний Люк Робитэйл — дал ответ меньше чем за секунду.

Справились быстро? Попробуйте решить еще одну задачу из финала «скоростных» соревнований для школьников

В мешке с монетами лежат только монеты достоинством 1 цент, 5 центов или 10 центов. Монет каждого номинала в мешке не меньше пяти. Сколько разных комбинаций номиналов возможно, если вытащить из мешка пять монет случайным образом?

Ответы и решения мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 10 июля.

Все «загадки на выходные» можно найти вот тут.

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ЛогикЛайк — это онлайн-платформа для развития логики и математических способностей детей от 5 до 12 лет. На сайте более 2500 логических задач. Мы учим детей рассуждать и мыслить нестандартно. Материал в простой и понятной для детей форме.

 
 
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