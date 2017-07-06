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Первая встреча Путина и Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге

07.07.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главы государств уже встретились в пятницу. Они пожали друг другу руки и отметили, что сегодня же и проведут переговоры.

От встречи Путина и Трампа многие ожидают "потепления" отношений России и США.

Также в рамках саммита G20 планируется встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран — Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова.

 

 

 
 
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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, впервые проводят переговоры, их встреча проходит в рамках саммита "большой двадцатки".

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