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Первая встреча Путина и Трампа "на полях" саммита G20 в Гамбурге
07.07.2017 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Главы государств уже встретились в пятницу. Они пожали друг другу руки и отметили, что сегодня же и проведут переговоры.
От встречи Путина и Трампа многие ожидают "потепления" отношений России и США.
Также в рамках саммита G20 планируется встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран — Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова.
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Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, впервые проводят переговоры, их встреча проходит в рамках саммита "большой двадцатки".
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