Главы государств уже встретились в пятницу. Они пожали друг другу руки и отметили, что сегодня же и проведут переговоры.

От встречи Путина и Трампа многие ожидают "потепления" отношений России и США.

Также в рамках саммита G20 планируется встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран — Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова.