|
Лукашенко считает, что сейчас в Беларуси неплохая погода
07.07.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл – Sputnik. Погода, которая установилась в текущие дни, является неплохой для сельского хозяйства, заявил на встрече с жителями городского поселка Копысь президент республики Александр Лукашенко.
По информации Гидромета, в последние дни средняя температура воздуха в стране была на 2-6°С ниже климатической нормы.
"Год этот пока для сельского хозяйства неплохой, особенно для хлебов", – цитирует
Президент также отметил, что если весной во время посевной аграрии придерживались технологии и садили качественные семена, урожай хлеба в стране должен быть приличным.
Ранее белорусский лидер заявил, что не любит слишком теплую погоду, а
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в Беларуси потеплеет уже 10 июля – температура воздуха поднимется выше +25°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент полагает, что если аграрии придерживались технологии во время посевной, урожай хлеба в текущем году должен быть приличным.
|
Архив (Разное)
Комментарии