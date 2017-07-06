Лукашенко считает, что сейчас в Беларуси неплохая погода

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Погода, которая установилась в текущие дни, является неплохой для сельского хозяйства, заявил на встрече с жителями городского поселка Копысь президент республики Александр Лукашенко.

По информации Гидромета, в последние дни средняя температура воздуха в стране была на 2-6°С ниже климатической нормы.

"Год этот пока для сельского хозяйства неплохой, особенно для хлебов", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также отметил, что если весной во время посевной аграрии придерживались технологии и садили качественные семена, урожай хлеба в стране должен быть приличным.

Ранее белорусский лидер заявил, что не любит слишком теплую погоду, а жару терпеть не может . Именно поэтому он не планирует летом принимать приглашение своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана посетить Турцию в курортный сезон.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в Беларуси потеплеет уже 10 июля – температура воздуха поднимется выше +25°С.