ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко считает, что сейчас в Беларуси неплохая погода

07.07.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июл – Sputnik. Погода, которая установилась в текущие дни, является неплохой для сельского хозяйства, заявил на встрече с жителями городского поселка Копысь президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко считает, что сейчас в Беларуси неплохая погода
© Pixabay
Лукашенко об отдыхе: поеду в Турцию, когда попрохладнее станет

По информации Гидромета, в последние дни средняя температура воздуха в стране была на 2-6°С ниже климатической нормы.

"Год этот пока для сельского хозяйства неплохой, особенно для хлебов", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также отметил, что если весной во время посевной аграрии придерживались технологии и садили качественные семена, урожай хлеба в стране должен быть приличным.

Ранее белорусский лидер заявил, что не любит слишком теплую погоду, а жару терпеть не может. Именно поэтому он не планирует летом принимать приглашение своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана посетить Турцию в курортный сезон.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, в Беларуси потеплеет уже 10 июля – температура воздуха поднимется выше +25°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент полагает, что если аграрии придерживались технологии во время посевной, урожай хлеба в текущем году должен быть приличным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Загадка на выходные: "чемпионский" вопрос, на который 13-летний подросток ответил за секунду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика