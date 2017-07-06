Прочитайте и запомните: что делать, если вы стали свидетелем ДТП, в котором есть пострадавшие

Ежедневно в Беларуси происходят десятки ДТП: в некоторых повреждаются лишь машины, в других — получают ранения и гибнут люди. Что делать, если вы стали свидетелем ДТП, в котором есть пострадавшие? Куда звонить и что делать в первую очередь. AUTO.TUT.BY подготовил для вас простую и понятную инструкцию. Пожалуйста, прочитайте ее несколько раз и запомните — возможно, ваши слаженные действия спасут кому-то жизнь.





Поводом для заметки стал эпизод , о котором в письме нам рассказал читатель из Минска Иван:

— Был в Могилевской области в ночь на 1 июля. И увидел, что у одного из кафе недалеко от города толпится народ, многие машины на аварийках стоят: у кафе произошла драка, один из участвовавших в ней оказался на проезжей части, где его переехала машина. У мужчины очень тяжелые травмы. На месте поузнавал у людей, вызвали ли скорую, милицию. Оказалось, в скорую кто-то позвонил, а вот ГАИ так никто и не вызвал. Понимаю, что у всех шок — у пострадавшего переломы очень серьезные… Но может быть стоит напомнить людям, что делать в таких экстренных случаях, чтобы не растеряться и помочь пострадавшим? — рассуждает Иван.

О том, как нужно действовать в экстренных случаях — в ДТП, в которых пострадали люди, мы попросили рассказать официального представителя Минского МЧС — Ольги Мельченко. Свои рекомендации дали медики и представители ГАИ.

Наши эксперты замечают, что для каждой ситуации, которые происходят в жизни, написать инструкцию сложно, но есть общие правила, которыми стоит руководствоваться.

Что надо делать, если вы стали очевидцем ДТП, в котором пострадали люди

— Успокоиться и взять себя в руки. Если от природы вы хладнокровны и нервы как канаты — пропускаем этот пункт.

— Останавливаем автомобиль, включаем «аварийку», по возможности надеваем светоотражающий жилет и убеждаемся, что вы сами в безопасности. Как рассказывают в МЧС , иногда стрессовая ситуация толкает очевидцев к необдуманным поступкам: они выходят на проезжую часть, невнимательны — такие случаи иногда заканчиваются трагически. Думайте о собственной безопасности тоже!

— Если в машине, которая попала в ДТП, никого нет, осмотрите кюветы.

— Если вы в незнакомом городе или на трассе оглянитесь вокруг, чтобы узнать хотя бы приблизительное место аварии или спросите у прохожих.

— Оцениваем ситуацию — насколько тяжелы повреждения у попавших в ДТП, и решаем, кому звонить в первую очередь: в скорую, в ГАИ, МЧС — может потребоваться помощь спасателей для деблокировки водителей или же на единый номер 112, откуда вас переадресуют на милицию, скорую, газовую службу. Диспетчер обязательно задаст уточняющие вопросы — о характере ран, о числе пострадавших, даст инструкцию, как действовать дальше. Все номера можно набирать как со стационарных, так и с мобильных телефонов — звонок бесплатный.

— Осмотрите машину: не вытекает ли бензин, нет ли задымления. На месте аварии не курите, ни в коем случае не бросайте окурки.

— Если автомобиль врезался в линию электропередачи, не исключено, что автомобиль может быть под напряжением. Обязательно посмотрите, не оборван ли провод — это создает дополнительную опасность пострадавшим. Постарайтесь не ходить вокруг машины и сосредоточиться на помощи раненым.

— Попробуйте заглушить двигатель и отсоединить клеммы аккумулятора, если есть доступ к подкапотному пространству.

— Если автомобиль начал дымиться, достаньте огнетушитель: он должен быть в каждой машине. МЧС рекомендует автомобилистам держать в машине не маленькие огнетушители, а хотя бы 2- или 5-литровые.

— Постарайтесь оказать раненым посильную помощь. Важно: руководствуйтесь принципом «не навреди». Если сомневаетесь в своих действиях — лучше не делайте. Не передвигайте раненых без надобности — например, нет угрозы пожара. Не доставайте раненых, если их зажало в машине. Но если знаете, как помочь — обязательно помогайте. Спросите у прохожих, нет ли среди них врача, и строго следуйте его инструкциям.

— Если виновник ДТП скрылся или пытается это сделать, запишите со слов пострадавших номер, марку и другие приметы машины. Запомните номер, а лучше сфотографируйте его.

— Прибывшим на место аварии спасателям и сотрудникам ГАИ детально опишите все, что вы увидели.