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Известные спортсмены проведут открытые тренировки на одной из минских заправок
На следующей неделе известные спортсмены проведут серию бесплатных воркаут-тренировок возле заправки «Газпромнефть» на улице Кижеватова.
Занятия пройдут 11-го, 12-го, 14-го и 15-го июля на заправке по адресу Кижеватова, 84. Они будут начинаться в 7 часов вечера. Присоединиться смогут все желающие без предварительной записи.
Тренировки по воркаут стартовали на АЗС «Газпромнефть» в рамках одного из рекламных проектов, сообщили в PR-службе компании. Первый мастер-класс провела биатлонистка, призер Олимпийских игр Надежда Скардино. В PR-службе заверили, что следующие тренировки тоже будут вести известные спортсмены, призеры Олимпиад.
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На следующей неделе известные спортсмены проведут серию бесплатных воркаут-тренировок возле заправки "Газпромнефть" на улице Кижеватова.
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