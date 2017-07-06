Известные спортсмены проведут открытые тренировки на одной из минских заправок

На следующей неделе известные спортсмены проведут серию бесплатных воркаут-тренировок возле заправки «Газпромнефть» на улице Кижеватова.



Фото предоставлено PR-службой сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси

Занятия пройдут 11-го, 12-го, 14-го и 15-го июля на заправке по адресу Кижеватова, 84. Они будут начинаться в 7 часов вечера. Присоединиться смогут все желающие без предварительной записи.

Тренировки по воркаут стартовали на АЗС «Газпромнефть» в рамках одного из рекламных проектов, сообщили в PR-службе компании. Первый мастер-класс провела биатлонистка, призер Олимпийских игр Надежда Скардино. В PR-службе заверили, что следующие тренировки тоже будут вести известные спортсмены, призеры Олимпиад.