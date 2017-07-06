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Задержан топ-менеджер БелАза и его подельники

07.07.2017 17:32 — Разное | БДГ  
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Заместитель гендиректора по финансовой и экономической политике ОАО «БелАЗ» был задержан в Минске 4 июля во время получения взятки.

По данным пресс-службы белорусского МВД, представитель одной из коммерческих компаний передавал взятку в размере 1200 долларов за урегулирование вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла.

5 июля правоохранительные органы задержали начальника бюро  и экономиста ОАО «БелАЗ», которые также получали взятки от той же компании за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Установлено, что незаконная схема действовала с осени прошлого года – с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд ОАО «БелАЗ» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали взятки. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки.

В настоящее время по материалам ГУБОПиК следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц ОАО «БелАЗ», а также трое представителей коммерческой структуры. Главным следственным управлением Центрального аппарата СК Беларуси в их отношении возбуждены уголовные дела соответственно по ст. 430 УК (получение взятки – максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и ст. 431 УК (дача взятки – максимальное наказание до 7 лет лишения свободы).

Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, 7 объектов недвижимости.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и документированию всей преступной деятельности задержанных лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель гендиректора по финансовой и экономической политике ОАО «БелАЗ» был задержан в Минске 4 июля во время получения взятки.

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