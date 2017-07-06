У жителя Пинска Виктора Клименкова сложилась традиция: в первых числах января ездить с друзьями кататься на лыжах в Карпаты (поселок Славск, Львовская область). Отдыхать стараются бюджетно — в этом году 6-дневное путешествие обошлось в 110 долларов с человека.



Виктор Клименков. Фото из личного архива героя.

«Железнодорожный транспорт — самый безопасный зимой»

— Предпочтение отдаем железнодорожному транспорту: поездам, электричкам и дизелям, так как в зимний период это один из самых безопасных видов транспорта и в любую погоду поезда приходят без серьезных опозданий. В этом году со мной в поездку отправился мой друг Алексей.

Из Пинска мы выехали в полдень. На дизеле доехали до Лунинца, а оттуда также на дизеле — до украинского города Удрицк. За месяц до отдыха мы хотели купить билеты на поезд «Киев-Львов», но все были распроданы. Но в последний момент нам все-таки повезло: кто-то сдавал два билета на поезд «Киев-Львов», которые мы сразу же выкупили. С Удрицка доехали до города Сарны, погуляли там три часа и в 21.37 сели на поезд до Львова. Во Львов мы приехали в 4.40 утра.

Ближайшая электричка на Славск отходила в 7.15. Купив билеты, мы погуляли по ночному городу и позавтракали в одной из многочисленных кафешек Львова. В 9.25 мы приехали в Славск.

Обратно мы ехали уже с меньшим количеством пересадок. Из Славска на электричке «Ужгород-Львов» мы добрались до Львова, а вечером пересели на поезд «Львов-Могилев», который довез нас до Лунинца. Оттуда мы добрались до Пинска. В итоге дорога в обе стороны обошлась в 30 долларов с человека.

«Всю экипировку мы брали напрокат»

— Жилье в частном доме мы заказали за 2 месяца. Место проживания выбирали по отзывам в интернете, также нам было важно местоположение: чтобы относительно близко были железнодорожный вокзал, горные трассы и магазины. В Славске мы пробыли три дня.

Завтрак и ужин готовила хозяйка. Она предварительно предлагала на выбор несколько блюд. А обедали мы возле горнолыжных трасс — там местные жители готовят разные блюда на мангалах: грибную юшку, драники, щи из красной свеклы, шашлык и др. Проживание и питание (завтрак и ужин) стоили 13 долларов в сутки — за три дня мы заплатили 39 долларов. Один обед в среднем стоил 4 доллара.

Все, что нужно для катания на лыжах, мы брали напрокат. Возле каждой трассы находятся несколько точек проката, поэтому проблем с этим не было. Прокат лыж на день (с 10 до 16 часов) стоил 3 доллара. Один подъем в гору — 50 центов.

Если есть желание, за дополнительную плату можно съездить на экскурсию по Карпатам, сходить в бары, поиграть в боулинг или бильярд, а вечером организовать баню с шашлыком. На рынке есть много ларьков, где продаются сувениры. Конечно, это всё — дополнительные расходы. Но лично я в Карпаты едут за чистым воздухом и незабываемыми видами с гор.

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