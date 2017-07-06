Александр Китаров определился с клубом на новый сезон

Белорусский нападающий Александр Китаров определился с клубом на предстоящий сезон. Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», 30-летний хоккеист подписал с «зубрами» односторонний контракт, рассчитанный на один сезон.



Фото: hcdinamo.by

Для Китарова сезон-2017/18 станет шестым в составе «Динамо-Минск». В его послужном списке 224 матча за «зубров».

Прошлый сезон Александр Китаров начинал в нижнекамском «Нефтехимике», где провел в чемпионате КХЛ 9 матчей и набрал 2 (2+0) результативных балла. Затем нападающий вернулся в минское «Динамо», сыграв 34 поединка в регулярном сезоне и заработав 7 (2+5) очков. В 2 матчах плей-офф очков форвард не набрал.

В регулярных чемпионатах КХЛ за минское «Динамо» и «Нефтехимик» Александр Китаров провел 277 матчей и набрал 58 (24+34) бомбардирских балла. В Кубках Гагарина на его счету 9 поединков без набранных очков.

В составе сборной Беларуси Александр Китаров сыграл на 6 чемпионатах мира, в 42 поединках набрав 9 (3+6) очков.