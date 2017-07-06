В Минске представлен логотип Евроигр-2019 и объявлен конкурс на разработку талисмана

В Минске представлен логотип II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Идеей к созданию логотипа стал лозунг «Иди за мечтой». О мечте рассказывает национальная легенда — о прекрасном цветке папоротника, который цветет в летнюю ночь на Ивана Купала. И у того, кто сумеет его найти, сбудутся все желания и мечты. Так и атлеты из всех уголков Европы соберутся в Минске в июне 2019 года, шагая за своей мечтой, чтобы добыть ценную награду, — объяснили авторы идеи свою задумку.





Официальным девизом II Евроигр будет высказывание Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»). Также будет русская вариация лозунга — «Время ярких побед» и белорусская — «Час яскравых перамог». Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку, на которых белорусские атлеты завоевали 43 награды.

Объявлен открытый конкурс на разработку талисмана Евроигр-2019 в Минске

Также объявлен открытый республиканский конкурс на разработку талисмана II Европейских игр в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Нужно предложить идею талисмана, изображение и имя. Талисман должен соответствовать олимпийским ценностям и слогану Bright Year, Bright You («Яркий год, яркий ты»). Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года.

С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах Министерства информации, Национального олимпийского комитета Беларуси и БЕЛТА.

Обладатели первых трех призовых мест получат пригласительные билеты на мероприятия II Европейских игр, а также комплекты парадно-спортивной экипировки национальной сборной Беларуси.

Скачать положение о конкурсе .