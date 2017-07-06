Гаспарян: стоит ли ждать прорывов от встречи Путина и Трампа

Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходит в Гамбурге в рамках саммита G20. До этого события, находясь в Польше, Дональд Трамп в очередной раз показал, что он скорее не политик, а бизнесмен, отметил собеседник Sputnik.

"Вся суть его речи свелась к тому, что вы заплатите деньги, и будет вам некая безопасность, причем под этим подразумевается продажа Польше комплексов Patriot до 2022 года", — сказал Гаспарян.

В то же время, по словам собеседника, до сих пор нет каких-либо объяснений тому, зачем эти комплексы вообще нужны Польше кроме того, чтобы дестабилизировать обстановку вблизи российских границ.

"Поляков неоднократно предупреждали о том, что в этом случае последуют симметричные меры, но они всякий раз думали, что это такая московская шутка. Но они свой выбор сделали со всеми вытекающими отсюда последствиями", — сказал Гаспарян.

Второй момент, на который обратил внимание эксперт, это "исторические" познания Дональда Трампа, заявившего, что Польша в свое время остановила советскую армию.

"Такого, естественно, никогда не было. Понятно, что он пытался польстить Варшаве, но для этого можно было найти какой-то более подлинный пример, а не выставлять себя в достаточно глупом свете", — отметил историк.

Что касается G20, то встреча Путина и Трампа во время саммита действительно давно анонсировалась, и по этому поводу уже появилось достаточно большое количество спекуляций о том, состоится ли она вообще, и какие темы будут обсуждаться.

"В результате будут говорить о проблемах международной безопасности, что абсолютно понятно. Существует сирийский фактор, который нужно решать взаимодействием двух стран, чьи отношения, к сожалению, на сегодняшний момент, и тут я согласен с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, находятся на ужасающе низком уровне", — сказал Гаспарян.

В то же время на встрече пока не поднимается вопрос Украины, но гораздо интереснее тот факт, что Украина по сути оказалась вычеркнута из "нормандского формата", отметил собеседник.

"Будут переговоры Макрона, Меркель, Трампа и Путина по этому поводу, что симптоматично, потому что уже ни у кого нет иллюзий по поводу того, почему это все не работает в должном виде, и кто является тормозом на пути урегулирования кризиса на Донбассе", — рассказал эксперт.

По мнению собеседника, от встречи Путина и Трампа не стоит ожидать прорывов, но есть надежда, что она послужит хорошим знакомством, и переговоры будут продолжаться в дальнейшем.

"Без взаимодействия Москвы и Вашингтона решать великое множество вопросов сегодня просто невозможно. Хочется надеяться, что линия на конструктивное поведение и понимание той непростой международной ситуации, которая сложилась сегодня, в США все-таки победит", — резюмировал Гаспарян.

Беседу с историком, писателем, общественным деятелем Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.