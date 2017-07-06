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Самсонов выиграл Australian Open по настольному теннису и стал автором уникального достижения

07.07.2017 18:51 — Разное | Tut.by  
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Легенда белорусского и мирового настольного тенниса Владимир Самсонов выиграл открытый чемпионат Австралии, сообщает официальный сайт Белорусской федерации настольного тенниса.


Фото: ittfworld

В финальном поединке мужского одиночного разряда Владимир Самсонов (№ 12 мирового рейтинга) обыграл француза Симона Гози (№ 16) со счетом 4:1 (11:13, 11:8, 11:5, 11:8, 11:8).

Победа позволила Владимиру Самсонову стать обладателем уникального достижения — он единственный игрок, который выигрывал турниры мировой серии на 5 континентах: в Африке, Америке, Азии, Европе, а теперь к этому списку добавилась еще и Австралия. Кроме того, это рекордный 27-й титул 41-летнего спортсмена!

Симон Гози, в свою очередь, еще ни разу не побеждал на чемпионатах мировой серии в одиночном разряде.

Француз выиграл первый сет на «больше-меньше» (13:11). Но уже в следующем Владимир Самсонов перехватил инициативу и больше не отдал сопернику ни сета.

В четвертом сете игра была равной: белорус выходил вперед, француз догонял, но в середине партии Самсонову удалось оторваться (7:5) и довести ее до победы.

В пятой партии при счете 4:2 в пользу Самсонова француз взял тайм-аут и после возобновления игры сравнял счет (4:4). Но белорус переломил ход событий и пополнил свою богатую коллекцию очередным достижением.

 
 
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Победа позволила Владимиру Самсонову стать обладателем уникального достижения - он единственный игрок, который выигрывал турниры мировой серии на 5 континентах.

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