|
Андрей Стась поблагодарил "Авангард" за теплый прием
07.07.2017 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
В пятницу
© Sputnik Игорь Руссак
"В первую очередь, спасибо за такой теплый прием. Как возник вариант с омской командой? Меня пригласил главный тренер Андрей Владимирович Скабелка. Если честно, даже особо не раздумывал, потому что попасть в команду такого уровня — это большая удача", — заявил Стась.
Форвард раньше выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и минское "Динамо". Кроме того, Стась на прошлом Чемпионате мира во Франции и Германии бал капитаном сборной Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб опубликовал видео первой тренировки "ястребов". Смотрите на видео, как прошло необычное занятие в зале.
|
Архив (Разное)
Комментарии