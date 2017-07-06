В пятницу омский "Авангард" сообщил о подписании контракта сроком на три года с нападающим Андреем Стасем . Комментируя переход форварда в стан "ястребов", генменеджер Виктор Шалаев рассказал, что Стась получил российское гражданство. В Федерации хоккея Беларуси подтвердили получение спортсменом паспорта гражданина РФ.



© Sputnik Игорь Руссак ФХРБ: документов об отказе Стася выступать за сборную у нас нет

"В первую очередь, спасибо за такой теплый прием. Как возник вариант с омской командой? Меня пригласил главный тренер Андрей Владимирович Скабелка. Если честно, даже особо не раздумывал, потому что попасть в команду такого уровня — это большая удача", — заявил Стась.

Форвард раньше выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и минское "Динамо". Кроме того, Стась на прошлом Чемпионате мира во Франции и Германии бал капитаном сборной Беларуси.