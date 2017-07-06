ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Стась поблагодарил "Авангард" за теплый прием

07.07.2017 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу омский "Авангард" сообщил о подписании контракта сроком на три года с нападающим Андреем Стасем. Комментируя переход форварда в стан "ястребов", генменеджер Виктор Шалаев рассказал, что Стась получил российское гражданство. В Федерации хоккея Беларуси подтвердили получение спортсменом паспорта гражданина РФ.

Андрей Стась поблагодарил "Авангард" за теплый прием
© Sputnik Игорь Руссак
ФХРБ: документов об отказе Стася выступать за сборную у нас нет

"В первую очередь, спасибо за такой теплый прием. Как возник вариант с омской командой? Меня пригласил главный тренер Андрей Владимирович Скабелка. Если честно, даже особо не раздумывал, потому что попасть в команду такого уровня — это большая удача", — заявил Стась.

Форвард раньше выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и минское "Динамо". Кроме того, Стась на прошлом Чемпионате мира во Франции и Германии бал капитаном сборной Беларуси.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб опубликовал видео первой тренировки "ястребов". Смотрите на видео, как прошло необычное занятие в зале.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Самсонов выиграл Australian Open по настольному теннису и стал автором уникального достижения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика