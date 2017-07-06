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Второй в истории белый спортсмен выбежал из 10 секунд на стометровке
Турецкий спринтер Рамиль Гулиев победил в забеге на дистанции 100 метров на соревнованиях Athletics Turkcell Super League с результатом 9,97 секунды. Об этом сообщается на
Таким образом, Гулиев стал вторым белым спортсменом, выбежавшим из 10 секунд на стометровке.
Первым белым, добившимся такого результата, стал француз Кристоф Лемэтр. В 2010 году он преодолел дистанцию за 9,98 секунды, а через год установил личный рекорд — 9,92 секунды.
27-летний Гулиев — турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения. После смены гражданства в 2011 году все результаты спортсмена засчитываются за Турцию. Гулиев является рекордсменом Азербайджана и Турции в беге на 60, 100, 200 и 300 метров.
Всего в истории бега на 100 метров отметку в 10 секунд покорили более 100 спортсменов.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) засчитывает преодоление 10-секундного барьера при использовании только полностью автоматических секундомеров, скорости ветра ниже 2 метра в секунду и без использования допинга. Мировым рекордом на этой дистанции владеет ямаец Усэйн Болт. На чемпионате мира по легкой атлетике-2009 он пробежал 100 метров за 9,58 секунды.
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Турецкий спринтер Рамиль Гулиев победил в забеге на дистанции 100 метров на соревнованиях Athletics Turkcell Super League с результатом 9,97 секунды.
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