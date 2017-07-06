Второй в истории белый спортсмен выбежал из 10 секунд на стометровке

Турецкий спринтер Рамиль Гулиев победил в забеге на дистанции 100 метров на соревнованиях Athletics Turkcell Super League с результатом 9,97 секунды. Об этом сообщается на сайте Турецкой атлетической федерации.

Таким образом, Гулиев стал вторым белым спортсменом, выбежавшим из 10 секунд на стометровке.

Первым белым, добившимся такого результата, стал француз Кристоф Лемэтр. В 2010 году он преодолел дистанцию за 9,98 секунды, а через год установил личный рекорд — 9,92 секунды.

27-летний Гулиев — турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения. После смены гражданства в 2011 году все результаты спортсмена засчитываются за Турцию. Гулиев является рекордсменом Азербайджана и Турции в беге на 60, 100, 200 и 300 метров.

Всего в истории бега на 100 метров отметку в 10 секунд покорили более 100 спортсменов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) засчитывает преодоление 10-секундного барьера при использовании только полностью автоматических секундомеров, скорости ветра ниже 2 метра в секунду и без использования допинга. Мировым рекордом на этой дистанции владеет ямаец Усэйн Болт. На чемпионате мира по легкой атлетике-2009 он пробежал 100 метров за 9,58 секунды.