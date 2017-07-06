Минское «Динамо» официально объявило о пополнении в тренерском штабе «зубров». Как и сообщалось ранее, помощниками главного тренера канадца Горди Дуайера стали бывшие хоккеисты сборной Беларуси Сергей Стась и Константин Кольцов.

43-летний Сергей Стась карьеру игрока начинал в 1992 году в составе минского «Динамо». Всего за команду он отыграл два сезона, проведя 52 матча. После этого защитник отправился за океан, где выступал в 1994—1997 годах в различных минорных лигах.



Сергей Стась. Фото: Александр Шичко, Прессбол

Вернувшись в Европу, Стась подписал контракт с клубом немецкой DEL-лиги «Нюрнбергом». В дальнейшем в его карьере были другие немецкие команды — «Оберхаузен», «Аугсбург», «Крефельд», «Фрайбург», «Эссен», «Дрезден».

Также Стась-старший выступал в белорусской экстралиге за «Юность», ХК «Гомель» и солигорский «Шахтер».

За игровую карьеру новый тренер «Динамо» стал обладателем двух золотых медалей (1992/93, 1993/94), серебряной (2007/08) и трех бронзовых наград (2012/13, 2013/14, 2014/15) белорусской экстралиги, а также чемпионом DEL-лиги в сезоне 2002/03 в составе «Крефельд Пингвинс» и серебряным призером немецкой лиги в сезоне 1998/99 в рядах «Нюрнберг Айс Тайгерс».

Участник 7 чемпионатов мира в составе сборной Беларуси, а также Олимпийский игр 1998 и 2002 годов. Всего за национальную сборную провел 97 матчей.

После окончания игровой карьеры входил в тренерский штаб ХК «Гомель», стажировался в национальной сборной Беларуси и «Динамо-Минск».

34-летний Константин Кольцов начинал карьеру игрока в минской «Юности», затем выступал в череповецкой «Северстали».



Константин Кольцов. Фото: Reuters

В 1999 году Кольцов был выбран «Питтсбург Пингвинз» в 1-м раунде драфта НХЛ под 18-м номером и в сезоне 2002/03 дебютировал в сильнейшей лиге планеты. Всего же за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге вингер провел 144 матча, в которых набрал 38 (12+26) бомбардирских балла.

В 2006 году Константин окончательно возвращается из-за океана и подписывает контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», в составе которого в 2008 году выигрывает золото российской суперлиги, а в 2001 году — Кубок Гагарина.

Затем нападающий защищал цвета подмосковного «Атланта» и казанского «Ак Барса».

В локаутном сезоне 2004/05 Константин провел 11 матчей в составе минского «Динамо», выступавшего тогда в чемпионате Беларуси, в которых забросил 6 шайб и отдал 2 результативные передачи.

А в 2015 году Кольцов вернулся в минское «Динамо», в 43 матчах забросив 3 шайбы и 7 раз ассистировав партнерам.

На счету форварда также участие в восьми чемпионатах мира среди команд элитного дивизиона (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 гг.), а также две Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере в составе национальной сборной Беларуси.

Закончив карьеру в рядах «зубров», спустя год Кольцов возвращается в «Динамо» уже в качестве тренера.