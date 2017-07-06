|
Купалье в Александрии-2017. Подробные программа и расписание транспорта
Один из крупнейших летних фестивалей Могилевской области пройдет 8−9 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. На берегу Днепра будут отмечать Купалье. Ожидается, что на праздник приедут более 100 тыс. человек. TUT.BY собрал для вас полную афишу праздника, а также расписание движения поездов и автобусов.
8 июля, суббота
11.00−16.00 — этнографическая выставка и экспозиция, посвященная деятельности главы государства, в краеведческом музее Александрийской средней школы;
14.00−24.00 — работа торговых рядов, летних кафе, выставок мастеров и племенного животноводства. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Показательные выступления спортсменов центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью;
14.00−15.30 — концерт лучших творческих коллективов Беларуси и гостей из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии (малая концертная площадка);
15.30−16.00 — концерт автора-исполнителя Тино Айсбреннера (Германия) (малая концертная площадка);
16.00−16.10 — торжественный старт купальского квеста «У пошуках папараць-кветкі» (малая концертная площадка);
16.10−17.10 — конкурсная программа купальских венков и тематических купальских программ-презентаций «Красуй вянок Александрыйскі». Награждение победителей (малая концертная площадка);
17.10−18.00 — концерт ансамбля песни и танца «Медуница» (малая концертная площадка);
18.00−18.20 — церемония открытия праздника Купалье («Александрия собирает друзей») (малая концертная площадка);
18.20−20.30 — эстрадно-развлекательная программа «Купальскія зоры». Концерт коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии (малая концертная площадка);
18.40−19.10 — демонстрационные полеты самолетов и парашютные прыжки с флагом Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А. М. Кулагина;
21.00−21.20 — массовая тематическая композиция «Купальский венок дружбы» с участием творческих коллективов Беларуси, Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии (малая концертная площадка);
21.30−23.10 — эстрадно-цирковое представление «Купальский сон» с участием артистов и цирковых коллективов Беларуси и зарубежных стран (главная концертная площадка);
23.10−23.45 — фестиваль фейерверков с участием зарубежных коллективов в сопровождении лазерного шоу (главная концертная площадка).
9 июля, воскресенье
00.00−03.00 — молодежная этно-дискотека с участием белорусских и зарубежных коллективов и исполнителей, ведущих диджеев Беларуси (малая концертная площадка);
11.00−13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области с участием Государственного ансамбля танца Беларуси и ансамбля народной музыки и танца «Купалинка» (главная концертная площадка);
14.00−15.30 — концерт Ирины Билык (Украина), Стаса Пьехи (Россия) (главная площадка);
15.30−17.00 — концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л. Л. Иванова (малая концертная площадка).
Общественный транспорт
Движение рейсовых автобусов будет организовано по следующему расписанию: автобусы в Александрию из Могилева и обратно также будут ходить часто — с промежутком от 15 минут до часа. Время в пути — около 1 часа 40 минут.
Время отправления автобусов по маршруту Могилев — Александрия от
8 июля: 10.50, 11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30;
9 июля: 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00.
Время отправления автобусов по маршруту Александрия — Могилев от автовокзала:
8 июля: 20.00, 24.00;
9 июля: 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (3 автобуса), 16.00, 17.30 (4 автобуса).
Как будут курсировать автобусы между Шкловом и Александрией, можно посмотреть
В Могилеве 9 июля для доставки гостей праздника с вокзала по домам будет продлена работа автобусов и троллейбусов.
На время прибытия поезда региональных линий 00.35:
— автобусы: № 4 — в сторону микрорайона Казимировка, № 8 — в сторону СШ № 13, № 24 — в сторону микрорайона Соломинка, № 45 — в сторону ул. Фатина;
— троллейбусы: № 2 — в сторону к. д. п. «Зеленый луг», № 4 — в сторону к. д. п. «Любуж».
На время прибытия поезда региональных линий в 01.05:
— автобусы: № 4 — в сторону микрорайона Казимировка, № 8 — в сторону СШ № 13, № 24 — в сторону микрорайона Соломинка, № 45 — в сторону ул. Фатина;
— троллейбусы: № 2 — в сторону к. д. п. «Зеленый луг», № 4 — в сторону к. д. п. «Любуж».
На время прибытия поезда региональных линий 04.30:
— № 8 — в сторону СШ № 13, № 45 — в сторону ул. Фатина;
— троллейбусы: № 2 — в сторону к. д. п. «Зеленый луг», № 4 — в сторону к. д. п. «Любуж».
Личный транспорт
Подъехать близко к территории празднования на личном транспорте не удастся. ГАИ рекомендует воспользоваться общественным транспортом. Тем же, кто приедет на авто, придется оставить его на автостоянке в районе деревни Межник Шкловского района, которая будет освещаться и охраняться сотрудниками милиции.
Безопасность
Чтобы попасть на территорию праздника, вам придется пройти один из 18 контрольно-пропускных пунктов. Две камеры хранения будут находиться на входе на территорию праздника и в самой так называемой режимной зоне. Милиция рекомендует не брать с собой на праздник крупногабаритные сумки, коробки и т.д. — их придется оставить в камере хранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник середины лета пройдет 8 и 9 июля на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей.
|
Архив (Разное)
Комментарии