Купалье в Александрии-2017. Подробные программа и расписание транспорта

Один из крупнейших летних фестивалей Могилевской области пройдет 8−9 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. На берегу Днепра будут отмечать Купалье. Ожидается, что на праздник приедут более 100 тыс. человек. TUT.BY собрал для вас полную афишу праздника, а также расписание движения поездов и автобусов.





8 июля, суббота

11.00−16.00 — этнографическая выставка и экспозиция, посвященная деятельности главы государства, в краеведческом музее Александрийской средней школы;

14.00−24.00 — работа торговых рядов, летних кафе, выставок мастеров и племенного животноводства. Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Показательные выступления спортсменов центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью;

14.00−15.30 — концерт лучших творческих коллективов Беларуси и гостей из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии (малая концертная площадка);

15.30−16.00 — концерт автора-исполнителя Тино Айсбреннера (Германия) (малая концертная площадка);

16.00−16.10 — торжественный старт купальского квеста «У пошуках папараць-кветкі» (малая концертная площадка);

16.10−17.10 — конкурсная программа купальских венков и тематических купальских программ-презентаций «Красуй вянок Александрыйскі». Награждение победителей (малая концертная площадка);

17.10−18.00 — концерт ансамбля песни и танца «Медуница» (малая концертная площадка);

18.00−18.20 — церемония открытия праздника Купалье («Александрия собирает друзей») (малая концертная площадка);

18.20−20.30 — эстрадно-развлекательная программа «Купальскія зоры». Концерт коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии (малая концертная площадка);

18.40−19.10 — демонстрационные полеты самолетов и парашютные прыжки с флагом Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А. М. Кулагина;





21.00−21.20 — массовая тематическая композиция «Купальский венок дружбы» с участием творческих коллективов Беларуси, Украины, России, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии (малая концертная площадка);

21.30−23.10 — эстрадно-цирковое представление «Купальский сон» с участием артистов и цирковых коллективов Беларуси и зарубежных стран (главная концертная площадка);

23.10−23.45 — фестиваль фейерверков с участием зарубежных коллективов в сопровождении лазерного шоу (главная концертная площадка).

9 июля, воскресенье

00.00−03.00 — молодежная этно-дискотека с участием белорусских и зарубежных коллективов и исполнителей, ведущих диджеев Беларуси (малая концертная площадка);

11.00−13.00 — торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области с участием Государственного ансамбля танца Беларуси и ансамбля народной музыки и танца «Купалинка» (главная концертная площадка);

14.00−15.30 — концерт Ирины Билык (Украина), Стаса Пьехи (Россия) (главная площадка);

15.30−17.00 — концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л. Л. Иванова (малая концертная площадка).

Общественный транспорт





Дата Расписание графиковых и дополнительных поездов региональных линий экономкласса в сообщении Могилев — Копысь 8 и 9 июля 2017 года Могилев Александрия (ст. Копысь) Александрия (ст. Копысь) Могилев 08.07.2017 10.26 11.39 10.19 11.08 12.59 13.47 12.32 13.40 13.24 14.32 15.26 16.37 15.48 16.36 16.56 17.50 16.55 17.40 18.08 19.15 17.35 18.42 21.07 22.13 18.31 19.39 23.34 00.28 21.26 22.41 09.07.2017 06.28 07.36 00.10 01.00 08.55 10.12 03.32 04.22 10.26 11.39 05.49 06.57 13.24 14.36 09.36 10.47 12.32 13.40 15.26 16.35 18.01 19.07

Дата Расписание графиковых и дополнительных поездов региональных линий экономкласса в сообщении Орша — Копысь 8 и 9 июля 2017 года Орша Александрия (ст. Копысь) Александрия (ст. Копысь) Орша 08.07.2017 09.45 10.15 13.39 14.12 12.50 13.24 14.37 15.21 14.47 15.25 17.44 18.11 17.20 18.00 18.48 19.29 20.26 21.06 22.42 23.24 09.07.2017 05.12 05.48 00.55 01.27 08.53 09.35 04.06 04.38 14.47 15.25 07.40 08.20 10.16 10.57 14.37 15.21 18.51 19.32





Движение рейсовых автобусов будет организовано по следующему расписанию: автобусы в Александрию из Могилева и обратно также будут ходить часто — с промежутком от 15 минут до часа. Время в пути — около 1 часа 40 минут.

Время отправления автобусов по маршруту Могилев — Александрия от автовокзала :

8 июля: 10.50, 11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30;

9 июля: 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00.

Время отправления автобусов по маршруту Александрия — Могилев от автовокзала:

8 июля: 20.00, 24.00;

9 июля: 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (3 автобуса), 16.00, 17.30 (4 автобуса).

Как будут курсировать автобусы между Шкловом и Александрией, можно посмотреть тут .





В Могилеве 9 июля для доставки гостей праздника с вокзала по домам будет продлена работа автобусов и троллейбусов.

На время прибытия поезда региональных линий 00.35:

— автобусы: № 4 — в сторону микрорайона Казимировка, № 8 — в сторону СШ № 13, № 24 — в сторону микрорайона Соломинка, № 45 — в сторону ул. Фатина;

— троллейбусы: № 2 — в сторону к. д. п. «Зеленый луг», № 4 — в сторону к. д. п. «Любуж».

На время прибытия поезда региональных линий в 01.05:

— автобусы: № 4 — в сторону микрорайона Казимировка, № 8 — в сторону СШ № 13, № 24 — в сторону микрорайона Соломинка, № 45 — в сторону ул. Фатина;

— троллейбусы: № 2 — в сторону к. д. п. «Зеленый луг», № 4 — в сторону к. д. п. «Любуж».

На время прибытия поезда региональных линий 04.30:

— № 8 — в сторону СШ № 13, № 45 — в сторону ул. Фатина;

— троллейбусы: № 2 — в сторону к. д. п. «Зеленый луг», № 4 — в сторону к. д. п. «Любуж».

Личный транспорт

Подъехать близко к территории празднования на личном транспорте не удастся. ГАИ рекомендует воспользоваться общественным транспортом. Тем же, кто приедет на авто, придется оставить его на автостоянке в районе деревни Межник Шкловского района, которая будет освещаться и охраняться сотрудниками милиции.

Безопасность

Чтобы попасть на территорию праздника, вам придется пройти один из 18 контрольно-пропускных пунктов. Две камеры хранения будут находиться на входе на территорию праздника и в самой так называемой режимной зоне. Милиция рекомендует не брать с собой на праздник крупногабаритные сумки, коробки и т.д. — их придется оставить в камере хранения.



