В Беларуси поддержат желающих построить родовые поместья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Михаил Русый отметил, что идея о создании родовых поместий сейчас набирает популярность в Беларуси. Многие желают вернуться в деревни, где, например, раньше жили их родители, или просто предпочитают быть ближе к природе.

«Движение получило широкий резонанс. Мы готовим докладную главе государства, — сказал заместитель премьер-министра. — Очень много людей, молодых и интересных по профессиям и вообще, желают жить семьями в экологически чистых местах».

В деревнях такие граждане сейчас получают земельные участки в соответствии с существующей нормативно-правовой базой: для ведения личного подсобного хозяйства или строительства дачи (до 15 соток). «А если ты хочешь построить там какое-то предприятие для выращивания экологически чистых продуктов, этого мало. Поэтому мы сейчас с ними встречаемся (желающими строить родовые поместья. — Прим. БЕЛТА), готовим доклад главе государстве, чтобы определить форму функционирования, размеры этих поселений, дать им правовую базу», — отметил Михаил Русый.

По его данным, в Беларуси есть более 570 человек, которые считают себя владельцами подобных родовых поместий. Особенно много таких граждан в Воложинском и Витебском районах.

Вполне возможно, что помощь в этой сфере окажет и Белагропромбанк, предоставив кредиты для строительных работ, приобретения оборудования или зданий.