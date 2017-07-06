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Азаренко и Зимоньич проиграли на Уимблдоне прошлогодним победителям микста

07.07.2017 20:44 — Разное | Tut.by  
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Виктория Азаренко, впервые с 2012 года сыгравшая в парном разряде, в дуэте с 41-летним сербом Ненадом Зимоньичем не смогла преодолеть стартовый раунд микста на Уимблдоне.


Виктория Азаренко и Хизер Уотсон: теперь квиты. Фото: Reuters

Всего через два часа после окончания очной встречи 3-го раунда в одиночном разряде Виктории Азаренко и британке Хизер Уотсон пришлось выйти на матч смешанного разряда. Причем Уотсон в паре с финном Хенри Континеном начали турнир в качестве полномочных обладателей титула — они выиграли микст на Уимблдоне в 2016 году.

В итоге Уотсон, которая проиграла Виктории в «одиночке», с помощью своего финского напарника взяла у белоруски реванш. Прошлогодним победителям потребовалось всего 56 минут, чтобы оформить пропуск во 2-й раунд — 6:3, 6:4.

Соперникам в значительной мере удалось добиться успеха за счет мощных подач 27-летнего Континена, который сейчас возглавляет мировой парный рейтинг. Его визави, 41-летний Зимоньич, выглядел тяжеловато и не поспевал за ударами молодого оппонента. А вот Виктории Азаренко неоднократно удавалось поставить Континена в тупик неординарными ходами и хитрыми ударами.

Во многом стараниями белоруски во втором сете Азаренко и Зимоньичу удалось захватить лидерство во втором сете (4:3), но удержать перевес белорусско-сербской паре все же не удалось.

 
 
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Виктория Азаренко, впервые с 2012 года сыгравшая в парном разряде, в дуэте с 41-летним сербом Ненадом Зимоньичем не смогла преодолеть стартовый раунд микста на...

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