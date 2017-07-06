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В Могилевском районе мотоцикл сбил лося - водитель и пассажирка погибли. Ищут свидетелей ДТП

07.07.2017 21:13 — Разное | Tut.by  
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Следствие ищет очевидцев ДТП, которое произошло поздно вечером 29 июня в Могилевском районе. Мотоцикл сбил лося. Водитель погиб на месте, пассажирка — в больнице.


Фото: УСК по Могилевской области

ДТП произошло около 22.30 на автодороге Селец-Красница-Присно-Мосток-Дрибин-Горки. Мотоцикл Honda ехал со стороны деревни Красница в направлении деревни Присно, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Вблизи отметки «5 км» мотоцикл сбил дикое животное — предположительно, лося: на месте аварии обнаружили шерсть животного. Мотоцикл опрокинулся. 36-летний водитель, житель Могилевского района, погиб на месте. 34-летнюю пассажирку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — она скончалась 30 июня.

По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Для установления всех обстоятельств ДТП следователи просят очевидцев ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефонам: 8 (0222) 23-05-00; 298−184; или в дежурную часть УГАИ УВД Могилевского облисполкома по телефонам: 8 (0222) 48-44-44, 46−44−44.

 
 
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