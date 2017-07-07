Новый главный тренер хоккеистов минского «Динамо» Горди Дуайер прилетел в Минск. В аэропорту наставника встретил тренер-селекционер клуба Юрий Кузьменков.

— Я счастлив прибыть в Минск. Хотел бы быстрее приступить к тренировкам с командой на льду. Здорово быть здесь! — сразу после приземления в Беларуси заявил канадский специалист.

Видео: hcdinamoby

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8 июля Горди Дуайер встретится с командой, познакомится с тренерским штабом и проведет первую тренировку.

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А 7 июля минское «Динамо» официально объявило о пополнении в тренерском штабе «зубров». Ассистентами Дуайера станут бывшие игроки национальной сборной Константин Кольцов и Сергей Стась, а также специалист по физподготовке Геннадий Лянго.

Сейчас минское «Динамо», уже вышедшее из отпуска, имеет в обойме 19 хоккеистов. В ростер команды входят следующие игроки: вратари Степан Горячевских, Михаил Карнаухов, защитники Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Артем Волков, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Павлович, Дмитрий Буйницкий, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров.

В статусе просматриваемых в тренировочном лагере команды находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко.

В понедельник Горди Дуайер проведет с игроками первое ледовое занятие. Пока же в тренерский штаб «зубров» командирован Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно».